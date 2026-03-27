Panna młoda, odcinek 72: Cihan podejmuje zaskakującą decyzję, a Hancer czeka upokorzenie. Mukadder stawia sprawę jasno

Turecka produkcja "Panna młoda" zadebiutowała na antenie TVP2 20 stycznia 2026 roku, zajmując miejsce popularnej "Miłości i nadziei". W Turcji serial miał swoją premierę w 2024 roku. Co przyniesie nowy epizod? Przygotowaliśmy szczegółowe streszczenie 72. odcinka.

Panna młoda odc. 72 – streszczenie. Co się wydarzy 16 kwietnia 2026 r.?

Jak czytamy w szczegółowym streszczeniu 72. odcinka tureckiego serialu "Panna młoda", Mukadder przeżywa spory szok. Cihan wydaje polecenie, aby przetransportować do rezydencji wszystkie osobiste rzeczy Hancer. Jednocześnie wpada na pomysł zatrudnienia syna Fadime w roli tymczasowego kierowcy. Tymczasem Mukadder decyduje się na drastyczny krok i postanawia nie wpuszczać Hancer za próg domu.

Turecki serial Panna młoda: Ile odcinków ma produkcja i kiedy finał w Polsce?

Telenowela „Panna młoda” należy do grona niezwykle rozbudowanych tureckich produkcji. Obecnie składa się z trzech sezonów, w których zawarto łącznie 325 epizodów. Jako że oryginalne odcinki trwają około 120 minut, w Polsce zostaną one odpowiednio skrócone, co w praktyce oznacza podwojenie ich liczby. Ponieważ serial wciąż jest kręcony i emitowany w Turcji, całkowita liczba odcinków nie jest jeszcze znana. Widzowie nad Wisłą mogą jednak liczyć na bardzo długą, bo kilkuletnią, telewizyjną przygodę z Hançer i Cihanem.

Obsada serialu Panna młoda: Talya Çelebi i Türkseve w rolach głównych

Główne postacie, Hançer i Cihan, są kreowane przez Talyę Çelebi oraz Türkseve. Na ekranie towarzyszą im również inni aktorzy:

Can Tarakçı wcielający się w Cemila,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin w roli Yoncy,

Ceren Yuksekkaya odgrywająca Deryę,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan wcielająca się w Beyzę,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

