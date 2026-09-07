Panna młoda, odcinek 200. Hancer zjada zatrute ciastka! Cihan rusza na ratunek

Kasia Kowalska
2026-09-07 17:37

Turecki serial "Panna młoda" przedstawia losy Hancer, młodej dziewczyny, która wcześnie straciła rodziców i musiała samodzielnie walczyć o przetrwanie. Aby opłacić leczenie brata, przyjmuje ofertę zamożnej rodziny i zgadza się na małżeństwo z Cihanem. Związek, który z początku miał być wyłącznie układem, niespodziewanie przeradza się w prawdziwą miłość. 200. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany w TVP2 w czwartek, 17 września. Co się wydarzy? Oto szczegóły.

Zmartwiony Cihan, a obok Hancer trzymająca się za brzuch z bólu. O serialu Panna młoda przeczytasz na SE Superseriale.
Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube

Produkcja pod tytułem „Panna młoda” to najświeższa propozycja telewizyjnej Dwójki. Turecki format miał swoją premierę w 2024 roku, a do polskich domów trafił 20 stycznia 2026 roku, zajmując miejsce po zakończonym serialu „Miłość i nadzieja”. Jakie perypetie czekają postaci w najnowszych epizodach? W naszym tekście zdradzamy szczegóły 200. odcinka.

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Panna młoda odc. 200 streszczenie. Emisja 17 września 2026 w TVP2

Oto co czeka widzów w 200. odsłonie tureckiej produkcji „Panna młoda”. Bohaterka o imieniu Hancer spożywa zatruty poczęstunek. Na ratunek przybywa Cihan i pomaga dziewczynie. W tym samym czasie Gulsum stara się odpierać fałszywe zarzuty rzucane przez Beyzę. Z kolei Melih udaje się do placówki medycznej, gdzie spotyka Cihana, a następnie dochodzi do jego pojednania z matką.

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Panna młoda: Pełna obsada i główni bohaterowie tureckiego hitu

W role pierwszoplanowe wcielają się Talya Çelebi jako Hançer i Türkseve grający Cihana. Oprócz nich na ekranie pojawiają się następujący aktorzy:

  • Can Tarakçı w roli Cemila,
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel wcielająca się w Gülsüm,
  • Elif Çapkin jako Yonca,
  • Ceren Yuksekkaya grająca Deryę,
  • Sidal Damar w roli Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine,
  • Türker Kantar jako Emir,
  • Çisel Kuskan jako Beyza,
  • Derya Deniz Değirmenci w roli Yasemin.

Panna młoda ile odcinków liczy produkcja? Kiedy ostatni odcinek w Polsce?

„Panna młoda” należy do grona niezwykle rozbudowanych tureckich produkcji telewizyjnych. Na ten moment format składa się z trzech sezonów, co daje łącznie 325 epizodów. Ponieważ pojedynczy odcinek w oryginale trwa blisko dwie godziny, polska telewizja dzieli je na krótsze segmenty, przez co liczba odcinków wzrośnie około dwukrotnie. Trzeba również pamiętać, że serial nadal jest kręcony i emitowany w Turcji, dlatego ostateczna liczba epizodów pozostaje nieznana. Na finałowe odcinki widzowie w Polsce będą musieli poczekać bardzo długo – historia Hançer i Cihana potrwa u nas zapewne kilka lat.

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