Dziedzictwo, odcinek 1031: Decyzja Nany! Finał intrygi Cansel i Semiha zaskoczy widzów - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 1031 – w czwartek 17 września o godzinie 16.00 w TVP1

W najnowszym, 1031. odcinku serialu "Dziedzictwo" powróci napięta atmosfera między Kilicami. Poyraz, pomimo obietnic złożonych żonie, ponownie straci panowanie nad sobą. Cansel i Semih skrupulatnie zaplanują atak na Sahina, zdając sobie sprawę, że Poyraz, zgodnie ze swoją naturą, nie zawaha się stanąć w obronie brata.

Poyraz będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami swojego wybuchu. Poyraz zrozumie trudności i postawi przed żoną wyzwanie, aby zaakceptowała jego impulsywność lub podjęła decyzję o odejściu.

– Dałem ci słowo. Obiecałem, że się zmienię, że burza w końcu ustanie. Ale widziałaś, co się dziś wydarzyło… Nie umiem przejść obojętnie wobec krzywdy – szczególnie, kiedy dotyka moich bliskich. Mój ojciec powtarzał: „Jeśli przymkniesz oko na niesprawiedliwość, to tak, jakbyś sam ją popełnił.” Wiesz, mam jego krew. Jeśli trzeba będzie, oddam życie za tych, których kocham. Nie potrafię być inny. Teraz powiedz… zostaniesz? Czy odejdziesz? – powie Poyraz.

Decyzja Nany w 1031. odcinku serialu "Dziedzictwo"

W kulminacyjnym momencie 1031. odcinka Nana zmierzy się ze słowami męża, pytając wprost, czy to jego ostateczne zdanie. Kilic stanowczo potwierdzi.

– To twoje ostateczne słowo? Mówisz: „Taki jestem – zaakceptuj mnie albo odejdź”? – dopyta Nana.

– Jeśli ktoś z moich bliskich zostanie skrzywdzony… nie potrafię siedzieć z założonymi rękami. To silniejsze ode mnie – kontynuuje mąż.

W 1031. odsłonie hitu "Dziedzictwo" żona zacznie współodczuwać emocje Poyraza. Wreszcie pojmie głęboko zakorzenione wartości męża, które napędzały jego czyny.

– A wiesz, co ja bym zrobiła, gdyby ktoś zaatakował mojego brata? Zrobiłabym dokładnie to samo. Bo gdyby nie ty… Yusuf i ja już dawno byśmy nie żyli. Zrozumiałam coś dziś. Ty nie potrzebujesz się zmieniać. Nie w tym sensie. Ale obiecaj mi jedno – od teraz będziesz ostrożniejszy. I nie będzie już żadnych tajemnic między nami – oznajmi mu Nana.

Finał sprawy z Poyrazem i Naną w 1031 odcinku "Dziedzictwa"

Poyraz odczuje ulgę. Mężczyzna wyrazi w 1031. odcinku również swoje oczekiwania wobec żony.

– A ty, kiedy się na mnie wkurzysz… nie mów od razu, że się rozwodzimy, dobrze? – powie Poyraz, a uszczęśliwiona żona doda – Dobrze. Obiecuję.

Decyzja podjęta w 1031. odcinku "Dziedzictwa" scementuje związek Nany i Poyraza. Para pozostanie razem. Zakochani udadzą się do salonu, gdzie zaskoczą uradowaną do tej pory Cansel. Bratowa, celebrując rzekome rozstanie pary z Sibel, dostanie niemiłą niespodziankę.