La Promesa, odcinek 476: Catalina powie Simonie o pocałunku z Adrianem. Cruz dostanie złe wieści o Curro

Spis treści
- Cruz w 476. odcinku "La Promesy" obawia się o życie Manuela
- W 476. odcinku "La Promesy" Catalina zdradza swój sekret Simonie
- Służba w 476. odcinku "La Promesy" z kolejnymi zmartwieniami. Virtudes liczy na pomoc, a Santos słyszy groźbę
- Kiedy emisja 476. odcinka serialu "La Promesa"? Gdzie obejrzeć?
- O czym opowiada serial "La Promesa - pałac tajemnic"? Poznaj obsadę
Cruz w 476. odcinku "La Promesy" obawia się o życie Manuela
Jeszcze niedawno Cruz i Alonso cieszyli się z wieści, że ich syn żyje, co miało miejsce w 465. odcinku. Radość ustąpi jednak miejsca przerażeniu. Do Cruz dotrą niepokojące informacje o bombardowaniach w rejonie, z którego Manuel nadawał wiadomości. Kobieta znajdzie się w rozsypce, nie wiedząc, czy jej syn jest cały i zdrowy. Sytuację potęguje fakt, że Manuel wciąż bierze udział w działaniach wojennych.
W 476. odcinku "La Promesy" Catalina zdradza swój sekret Simonie
Wątek Cataliny również dostarczy wielu wrażeń. W 476. epizodzie zdecyduje się ona wyznać Simonie, że doszło do pocałunku z Adrianem. Zrzucenie tego ciężaru nie będzie dla niej proste, zwłaszcza że sytuacja wymyka się spod kontroli. Przypomnijmy, że w 473. odcinku nakryła ich sama Cruz.
Służba w 476. odcinku "La Promesy" z kolejnymi zmartwieniami. Virtudes liczy na pomoc, a Santos słyszy groźbę
W kwaterach służby La Promesy również nie zabraknie napięć. Virtudes dowie się o zbiórce funduszy, którą zorganizowali pracownicy, by pomóc jej odzyskać syna. Jej teściowie zażądali astronomicznej kwoty 550 peset.
Tymczasem Rómulo weźmie Santosa na rozmowę. Ostrzeże go, że jeśli nie zakończy konfliktów z Lope i Verą, poniesie surowe konsekwencje. Dalsze dręczenie pokojówki i groźby wobec Lope mogą skutkować wyrzuceniem go z pracy.
Kiedy emisja 476. odcinka serialu "La Promesa"? Gdzie obejrzeć?
Odcinek 476. „La Promesy” zadebiutuje na ekranach w poniedziałek, 14 września 2026 roku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Fani mogą śledzić losy bohaterów również w internecie – epizody trafiają na platformę TVP VOD. Ten odcinek przyniesie rozstrzygnięcia w kwestii losu Manuela, tajemnicy Cataliny i problemów Virtudes.
O czym opowiada serial "La Promesa - pałac tajemnic"? Poznaj obsadę
„La Promesa - pałac tajemnic” to kostiumowa produkcja z Hiszpanii. Akcja osadzona jest w Andaluzji na początku XX wieku. Główną bohaterką jest Jana, która zatrudnia się w okazałej posiadłości jako pokojówka. Jej celem jest odnalezienie brata oraz pomszczenie śmierci matki. Sprawy komplikują się, gdy Jana zakochuje się w Manuelu, dziedzicu fortuny. Serial łączy wątki obyczajowe z kryminalnymi, ukazując jednocześnie podziały klasowe.
W obsadzie serialu znaleźli się:
- Ana Garcés jako Jana
- Arturo Sancho jako Manuel
- Eva Martín jako Cruz
- Manuel Regueiro jako Alonso
- María Castro jako Pia