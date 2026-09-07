La Promesa, odcinek 476: Catalina powie Simonie o pocałunku z Adrianem. Cruz dostanie złe wieści o Curro

Cruz w 476. odcinku "La Promesy" obawia się o życie Manuela

Jeszcze niedawno Cruz i Alonso cieszyli się z wieści, że ich syn żyje, co miało miejsce w 465. odcinku. Radość ustąpi jednak miejsca przerażeniu. Do Cruz dotrą niepokojące informacje o bombardowaniach w rejonie, z którego Manuel nadawał wiadomości. Kobieta znajdzie się w rozsypce, nie wiedząc, czy jej syn jest cały i zdrowy. Sytuację potęguje fakt, że Manuel wciąż bierze udział w działaniach wojennych.

W 476. odcinku "La Promesy" Catalina zdradza swój sekret Simonie

Wątek Cataliny również dostarczy wielu wrażeń. W 476. epizodzie zdecyduje się ona wyznać Simonie, że doszło do pocałunku z Adrianem. Zrzucenie tego ciężaru nie będzie dla niej proste, zwłaszcza że sytuacja wymyka się spod kontroli. Przypomnijmy, że w 473. odcinku nakryła ich sama Cruz.

Służba w 476. odcinku "La Promesy" z kolejnymi zmartwieniami. Virtudes liczy na pomoc, a Santos słyszy groźbę

W kwaterach służby La Promesy również nie zabraknie napięć. Virtudes dowie się o zbiórce funduszy, którą zorganizowali pracownicy, by pomóc jej odzyskać syna. Jej teściowie zażądali astronomicznej kwoty 550 peset.

Tymczasem Rómulo weźmie Santosa na rozmowę. Ostrzeże go, że jeśli nie zakończy konfliktów z Lope i Verą, poniesie surowe konsekwencje. Dalsze dręczenie pokojówki i groźby wobec Lope mogą skutkować wyrzuceniem go z pracy.

Kiedy emisja 476. odcinka serialu "La Promesa"? Gdzie obejrzeć?

Odcinek 476. „La Promesy” zadebiutuje na ekranach w poniedziałek, 14 września 2026 roku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Fani mogą śledzić losy bohaterów również w internecie – epizody trafiają na platformę TVP VOD. Ten odcinek przyniesie rozstrzygnięcia w kwestii losu Manuela, tajemnicy Cataliny i problemów Virtudes.

O czym opowiada serial "La Promesa - pałac tajemnic"? Poznaj obsadę

„La Promesa - pałac tajemnic” to kostiumowa produkcja z Hiszpanii. Akcja osadzona jest w Andaluzji na początku XX wieku. Główną bohaterką jest Jana, która zatrudnia się w okazałej posiadłości jako pokojówka. Jej celem jest odnalezienie brata oraz pomszczenie śmierci matki. Sprawy komplikują się, gdy Jana zakochuje się w Manuelu, dziedzicu fortuny. Serial łączy wątki obyczajowe z kryminalnymi, ukazując jednocześnie podziały klasowe.

W obsadzie serialu znaleźli się:

Ana Garcés jako Jana

Arturo Sancho jako Manuel

Eva Martín jako Cruz

Manuel Regueiro jako Alonso

María Castro jako Pia

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