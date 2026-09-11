Panna młoda, odcinek 203. Beyza oskarża Hancer o chęć zabójstwa, a Engin ujawnia szokujący sekret

Kasia Kowalska
2026-09-11 19:40

"Panna młoda" (tur. "Gelin") to historia osieroconej Hancer, która dla ratowania zdrowia brata decyduje się na zaaranżowany ślub z bogatym Cihanem. Związek oparty na układzie wkrótce przeradza się w prawdziwe uczucie. Co czeka bohaterów w 203. odcinku telenoweli, który zostanie wyemitowany 21 września? Przeczytaj nasze szczegółowe streszczenie.

Zaniepokojona Hancer z serialu Panna młoda. O jej oskarżeniu przez Beyzę przeczytasz na SE Superseriale.
Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube

Turecka produkcja "Panna młoda" zadebiutowała niedawno na antenie TVP2. W ojczyźnie serial pojawił się w 2024 roku, a polscy widzowie oglądają go od 20 stycznia 2026, gdy zastąpił "Miłość i nadzieję". Zastanawiasz się, jakie zwroty akcji przyniosą kolejne losy bohaterów? Przygotowaliśmy dla Ciebie streszczenie 203. odcinka tej popularnej telenoweli.

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Streszczenie 203. odcinka "Panna młoda". Co wydarzy się 21 września 2026 r.?

Sprawdźmy, jak potoczą się dalsze losy bohaterów 203. epizodu popularnej telenoweli. Sytuacja między Beyzą a Hancer staje się coraz bardziej napięta, gdy ta pierwsza wprost zarzuca Hancer próbę pozbawienia życia Cihana Gurura. Przyparta do muru Hancer decyduje się wyjawić ukrywaną prawdę, ujawniając, że dziecko Beyzy w rzeczywistości nie zostało przez nią urodzone. Równocześnie Mukadder, Beyza i Gulsum decydują się zawiązać wspólny sojusz, by skuteczniej realizować swoje plany. Z kolei Engin, w obliczu oskarżeń rzucanych przez Cihana, zdradza mroczny sekret - według niego to Beyza mogła mieć związek ze śmiercią Yasemin.

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Długość emisji "Panna młoda" i kiedy finał serialu?

Turecka telenowela charakteryzuje się rozbudowaną fabułą i należącą do dłuższych produkcji. Do tej pory w Turcji zrealizowano trzy sezony, co daje imponującą liczbę 325 oryginalnych odcinków. Biorąc pod uwagę fakt, że oryginalne epizody trwają około dwóch godzin, w polskiej telewizji zostaną one podzielone na krótsze części, co podwoi ich ogólną liczbę. Warto zaznaczyć, że w Turcji serial nie dobiegł jeszcze końca, dlatego ostateczna liczba odcinków jest wciąż niewiadomą. Dla polskich widzów oznacza to jedno - przygoda z Cihanem i Hançer potrwa u nas przez najbliższe kilka lat, zanim doczekamy się finału.

Kogo grają aktorzy? Obsada w "Pannie młodej"

Główne kreacje w "Pannie młodej" stworzyli Talya Çelebi, wcielająca się w postać Hançer, oraz Türkseve, odgrywający rolę Cihana. Poza nimi na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

  • Can Tarakçı jako Cemil
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
  • Elif Çapkin jako Yonca
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya
  • Sidal Damar jako Sinem
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine
  • Türker Kantar jako Emir
  • Çisel Kuskan jako Beyza
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin

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