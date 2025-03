Pan Mama, odcinek 4: Make Life Harder w produkcji TVP! Jakobe Mansztajn zadebiutuje w serialu - ZDJĘCIA

Miłość i nadzieja. Tak Sila dowie się, że mieszka w jednym domu z Kuzeyem! Streszczenie odcinka 158 Ask ve umut (24.03.2025)

"Pan Mama" odcinek 4 - sobota, 8.03.2025, o godz. 18.00 w TVP1

W 4. odcinku serialu "Pan Mama" Sylwester wejdzie w konflikt z poirytowanym sąsiadem. Rozkręci się ostra dyskusja na klatce, bo mężczyzna zapuka z pretensjami i zacznie robić wyrzuty o śmieci pozostawione przez Sylwestra i jego bliskich na korytarzu. Wywiąże się ostra dyskusja, a cwane odzywki grafika nie pomogą.

Make Life Harder w produkcji TVP! Jakobe Mansztajn debiutuje w serialu „Pan Mama”

W 4. odcinku serialu "Pan Mama" na widzów czeka prawdziwa niespodzianka. W rolę zdenerwowanego sąsiada wcieli się Jakobe Mansztajn, twórca legendarnego profilu @make_life_harder, który zgromadził ponad 1,6 miliona obserwujących. Popularny w sieci twórca tym razem sprawdzi się w serialu telewizyjnym. Jak wypadnie w roli sąsiada Sylwestra, niezbyt skorego do pokojowego rozwiązywania sporu?

Ostra wymiana zdań Sylwestra z sąsiadem

- Panie, śmieci to się wyrzuca do śmieci - powie poirytowany sąsiad, którego zagra Jakobe Mansztajn.

- Wiadomo.

- Wiadomo, a pan nie wyrzuca!

- Wyrzucam!

- To co to jest? - sąsiad wskaże na worek ze śmieciami, który będzie leżał tuż obok drzwi Sylwestra.

- To są śmieci.

- To są śmieci, a czyje śmieci? - nie odpuści mężczyzna.

- Nie wiem, nie moje.

- A kto tutaj mieszka?

- Nie mogę powiedzieć. RODO - Sylwester swoimi wrednymi wymówkami tylko rozsierdzi sąsiada.

- RODO srodo. Panie, ja bym tak nie zrobił - uzna rywal, ale Sylwester zamknie za nim drzwi.