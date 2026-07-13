Panna młoda, odcinek 153. Nusret zakopuje Yoncę w ogródku, a Cihan poznaje plany Hancer

Serial "Panna młoda" to stosunkowo nowa propozycja w ramówce stacji TVP2. W Turcji ten format pojawił się na ekranach w 2024 roku, a w polskiej telewizji zadebiutował 20 stycznia 2026 roku, wchodząc na miejsce "Miłości i nadziei". Czego widzowie mogą spodziewać się po dalszych losach bohaterów? Przygotowaliśmy streszczenie wydarzeń ze 153. epizodu.

Sonda "Panna młoda" - najlepsza postać w serialu to...? Hancer Cihan Cemil Beyza Mukkader Nusret Yonca Ktoś inny

Streszczenie 153. odcinka serialu "Panna młoda". Co wydarzy się 24 lipca?

Cihan niespodziewanie odkrywa plany Hancer dotyczące wyjazdu, który kobieta zaplanowała na za trzy miesiące. Z kolei na innej płaszczyźnie historii położnej ledwo udaje się odebrać dziecko od Yoncy, która chwilę po porodzie traci świadomość. W tym samym czasie radosna Beyza bierze swojego nowo narodzonego "syna" w objęcia. Sytuacja Yoncy staje się tragiczna, gdy Nusret decyduje się ukryć ją w ziemi nieopodal domu.

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Ile odcinków ma turecki hit "Panna młoda"?

Format "Panna młoda" należy do produkcji wieloodcinkowych. Obecnie powstały trzy sezony obejmujące 325 oryginalnych odcinków, z których każdy ma około dwóch godzin. Ze względu na formatowanie polskiej telewizji, epizody te zostaną podzielone, co niemal podwoi ich liczbę. Biorąc pod uwagę fakt, że serial wciąż jest produkowany w Turcji, jego ostateczna długość pozostaje tajemnicą. Fani w Polsce muszą przygotować się na wieloletnie śledzenie losów Hancer i Cihana przed nadejściem finału.

Kto występuje w serialu "Panna młoda"?

Kluczowe role w tureckim hicie grają Talya Çelebi, która wciela się w Hançer, oraz Türkseve, odtwórca Cihana. Poza głównymi postaciami na ekranie pojawiają się między innymi:

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

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