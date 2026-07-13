Panna młoda, odcinek 153. Nusret zakopuje Yoncę w ogródku, a Cihan poznaje plany Hancer

Kasia Kowalska
2026-07-13 22:17

Turecki serial "Panna młoda" skupia się na losach osieroconej Hancer, która dla ratowania chorego brata wchodzi w zaaranżowane małżeństwo z bogatym Cihanem. Z czasem relacja, która z początku wydawała się tylko kontraktem, ewoluuje w głębokie uczucie. W piątek, 24 lipca, stacja TVP2 wyemituje 153. odcinek produkcji. Prezentujemy jego szczegółowe streszczenie.

Przerażona Yonca, a obok Nusret kopiący dół w ziemi. O dramatach w serialu Panna młoda przeczytasz na SE Superseriale.
Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube

Serial "Panna młoda" to stosunkowo nowa propozycja w ramówce stacji TVP2. W Turcji ten format pojawił się na ekranach w 2024 roku, a w polskiej telewizji zadebiutował 20 stycznia 2026 roku, wchodząc na miejsce "Miłości i nadziei". Czego widzowie mogą spodziewać się po dalszych losach bohaterów? Przygotowaliśmy streszczenie wydarzeń ze 153. epizodu.

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Streszczenie 153. odcinka serialu "Panna młoda". Co wydarzy się 24 lipca?

Cihan niespodziewanie odkrywa plany Hancer dotyczące wyjazdu, który kobieta zaplanowała na za trzy miesiące. Z kolei na innej płaszczyźnie historii położnej ledwo udaje się odebrać dziecko od Yoncy, która chwilę po porodzie traci świadomość. W tym samym czasie radosna Beyza bierze swojego nowo narodzonego "syna" w objęcia. Sytuacja Yoncy staje się tragiczna, gdy Nusret decyduje się ukryć ją w ziemi nieopodal domu.

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Ile odcinków ma turecki hit "Panna młoda"?

Format "Panna młoda" należy do produkcji wieloodcinkowych. Obecnie powstały trzy sezony obejmujące 325 oryginalnych odcinków, z których każdy ma około dwóch godzin. Ze względu na formatowanie polskiej telewizji, epizody te zostaną podzielone, co niemal podwoi ich liczbę. Biorąc pod uwagę fakt, że serial wciąż jest produkowany w Turcji, jego ostateczna długość pozostaje tajemnicą. Fani w Polsce muszą przygotować się na wieloletnie śledzenie losów Hancer i Cihana przed nadejściem finału.

Kto występuje w serialu "Panna młoda"?

Kluczowe role w tureckim hicie grają Talya Çelebi, która wciela się w Hançer, oraz Türkseve, odtwórca Cihana. Poza głównymi postaciami na ekranie pojawiają się między innymi:

  • Can Tarakçı jako Cemil,
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
  • Elif Çapkin jako Yonca,
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya,
  • Sidal Damar jako Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine,
  • Türker Kantar jako Emir,
  • Çisel Kuskan jako Beyza,
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

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