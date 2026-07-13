Na Wspólnej, odcinek 4255: Uzależniona Julka zniszczy urodziny Maćka! Niebywałe, co odwali po zażyciu narkotyków - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4255 - czwartek, 30.07.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4255 odcinku "Na Wspólnej" Igor (Jakub Wesołowski) zabierze Julkę do psychologa. I choć jego córka zbagatelizuje problem, to on kompletnie się załamie, gdy dowie się, że wymaga ona konsultacji psychiatrycznej, bo może mieć zaburzenia osobowości. Wówczas Nowak zacznie sobie wyrzucać i obwiniać się, że nie zauważył problemu wcześniej.

Tym bardziej, że w 4255 odcinku "Na Wspólnej" Julka będzie już naprawdę uzależniona od narkotyków. Do tego stopnia, że zatrzyma sobie pieniądze, które będą miały iść na prezent urodzinowy dla Maćka. Ale finalnie Nowakówna oczywiście spożytkuje je na narkotyki, które zakupi na noc przed imprezą.

Julka zażyje narkotyki na urodzinach Maćka i zacznie zachęcać do tego innych w 4256 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4255 odcinku "Na Wspólnej" Julka zjawi się z Leonem w domu Ostrowskich, gdzie Maciek będzie wyprawiał swoje urodziny. Ale to nie jubilat zagra tam pierwsze skrzypce, a właśnie Nowakówna, która da niezły popis po zażyciu narkotyków. Córce Igora tak odbije, że zacznie zachęcać do ich wzięcia nawet pozostałych uczestników imprezy, czym aż zszokuje Leona.

Oczywiście, w 4255 odcinku "Na Wspólnej" chłopak spróbuje ją powstrzymać, ale Julka będzie już tak nakręcona, że raczej nie da rady. A co gorsza, jak widać na ZDJĘCIACH z kolejnych odcinków w końcu i zniknie, gdyż po powrocie do domu Ewa (Ewa Gawryluk), Arek (Marek Kalita) i Igor zastaną tam już wyłącznie sprzątającego Maćka, z którym nie będzie Julki.

Uzależniona córka Igora zniknie i znów sięgnie po używki w 4256 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4256 odcinku "Na Wspólnej" przerażeni Ostrowscy wraz z Nowakiem zaczną wypytywać Maćka o Julkę. Ale chłopak ją przed nimi wyda? Zwłaszcza, że po swoim opale na jego urodzinach Nowakówna wcale nie pójdzie po rozum do głowy i nie zrezygnuje z narkotyków!

W 4257 odcinku "Na Wspólnej" córka Igora znów spotka się z dilerem (Henryk Simon) i zakupi od niego kolejne narkotyki. Czy na tym poprzestanie? A może znów posunie się do czegoś więcej? Czy dojdzie do kolejnego dramatu? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w kolejnych odcinkach!

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