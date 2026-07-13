Na Wspólnej, odcinek 4253: Ultimatum Mileny! Każe Bożydarowi wybierać

"Na Wspólnej" odcinek 4253 - wtorek, 28.07.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4253 odcinku "Na Wspólnej" Bożydar wróci do pomysłu zakupu lokalu na dachu, który wcześniej z pomocą Michała (Robert Kudelski) znalazła dla niego i pokazała mu Brygida (Maja Wolska). Tym bardziej, gdy jeszcze zachęcała go do niego Jolanta (Joanna Gonschorek). Szczególnie, że Klusek będzie miał na to środki, bo przecież jego syn już będzie po ślubie, a on się na niego nawet nie wykosztuje, bo nie będzie go nawet świadomy. Zwłaszcza, że młodzi postanowią zorganizować go po swojemu.

W 4253 odcinku "Na Wspólnej" Klusek poprosi swoją świeżo upieczoną synową o spotkanie z Iloną (Anna Samusionek) i Adrianem (Piotr Jankowski), z którymi wcześniej, dzięki Brzozowskiemu, rywalizował o ten lokal. Ale w międzyczasie odezwie się też do niego i żona, dla której przez to nie będzie miał czasu. Aż w końcu Milena będzie mieć tego serdecznie dość.

Milena każe mężowi w końcu się określić w 4253 odcinku "Na Wspólnej"!

Do tego stopnia, że już w 4253 odcinku "Na Wspólnej" postanowi mężowi ultimatum i każe mu wybierać między tym, czy wybaczy jej obecność, gorące zdjęcia i flirty z obcymi mężczyznami na portalu randkowym, czy nie. Jednak przy tym wyraźnie zaznaczy, że w takim przypadku chciałaby rozwodu, bo dalsze trwanie w tym małżeństwie nie miałoby dla niej sensu.

Jak w obliczu tego w 4253 odcinku "Na Wspólnej" zachowa się Bożydar? Czy jednak wybaczy żonie i zdecyduje się z nią zostać w małżeństwie? Tym bardziej, że już powoli zacznie się uginać.

Co zadecyduje Bożydar w 4253 odcinku "Na Wspólnej"?

A może w 4253 odcinku "Na Wspólnej" ostatecznie uniesie się honorem, odpuści i zgodzi się na rozwód? Zwłaszcza, że przecież na brak zainteresowania i zajęć nie będzie narzekał, bo tuż za rogiem będzie czaić się Jolanta, a może i nowy lokal.

Czy jednak w 4253 odcinku "Na Wspólnej" Klusek finalnie go sobie odpuści i odda go Zdybickiej i Baliszewskiemu? A może zdecyduje się upiec dwie pieczenie na jednym ogniu i utrzeć im nosa za to, jak obrażali go w lokalu?

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