Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4249

W ostatnim odcinku serialu "Na Wspólnej" działo się naprawdę dużo, a wszystko zaczęło się od groźnego wypadku małego synka Igora i Ani, który po niefortunnym upadku z łóżka trafił na całonocną obserwację do szpitala. Podczas gdy rodzice w ogromnym napięciu czuwali przy dziecku, Julka pokazała swoje mroczne oblicze i po kradzieży pieniędzy babci odurzyła się kupionymi wcześniej narkotykami. Spore zamieszanie wywołały też zeznania matki Fiony dotyczące internetowego hejtu, która swoje zachowanie tłumaczyła chorobą dwubiegunową, co sprawiło, że Kajetan był zły na koleżankę za zatajenie przed nim prawdy o matce. W cieniu tych osobistych konfliktów Lew i Greg wykazali się pełnym profesjonalizmem, ponieważ wspólnymi siłami uratowali życie pacjenta zmagającego się z poważną wadą serca. Dzień dopełnił miły akcent towarzyski, gdyż Nalepa wraz z Weroniką zdecydowali się zaprosić państwa Kalskich na wspólną kolację. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Na Wspólnej" odc. 4249 - streszczenie

Kalski pojawia się w szpitalu z dużym opóźnieniem i przeprasza Nalepę za to, że odwołał zaplanowaną wcześniej kolację. Lekarz wyznaje koledze, że jego żona Ewelina zmaga się obecnie z depresją, co mocno rzutuje na ich wspólne życie. W tym samym czasie Weronika Roztocka obserwuje Grega grającego w piłkę z dzieckiem pacjenta i pod wpływem tego widoku zaczyna inaczej patrzeć na chirurga. Z kolei Julka po nocy spędzonej na braniu narkotyków usilnie szuka pieniędzy na kolejną dawkę, jednak ani Igor, ani Ewa nie zamierzają pożyczyć jej gotówki. Nastolatka sprytnie zrzuca winę za zniknięcie dwustu złotych na swojego kolegę Maćka, byle tylko odsunąć od siebie jakiekolwiek podejrzenia. Dodatkowo Krystyna denerwuje się brakiem kontaktu z Januszem, a Juliusz nie kryje rozczarowania faktem, że obiektem jego uczuć okazała się Agierowa. Na koniec Szulc stara się wpłynąć na ojca, by ten nie rezygnował z obowiązkowej wizyty kontrolnej po przebytym przeszczepie nerki.

"Na Wspólnej" odc. 4249 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani polskiej telenoweli nie muszą się martwić o dostępność najnowszych przygód swoich ulubionych postaci. Stacja telewizyjna regularnie emituje premierowe wątki, dbając o stały czas przed odbiornikami w dni powszednie. Warto zarezerwować sobie czas, aby na bieżąco obserwować dynamicznie rozwijające się relacje między mieszkańcami warszawskiej kamienicy. Kolejna odsłona losów rodziny Ziębów i ich znajomych pojawi się na ekranach już niebawem. Premierowa emisja "Na Wspólnej" o numerze 4249 odbędzie się 21 lipca 2026 roku o godzinie 20:15 na kanale TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Jeśli szukacie produkcji, która od lat pokazuje polską codzienność bez lukru, to trafiliście pod właściwy adres. Serial opowiada o perypetiach sąsiadów z jednej ulicy, którzy wspólnie przechodzą przez romanse, zdrady, ale też poważne życiowe trudności i choroby. Każdy znajdzie tu postać, z którą może się utożsamić, bo scenarzyści chętnie poruszają tematy bliskie nam wszystkim. Przez lata przez plan przewinęło się mnóstwo znanych twarzy, tworząc zgraną ekipę aktorską, którą doskonale znamy z naszych salonów. Obsada tego serialu to m.in.:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)

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