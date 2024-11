Miłość i nadzieja. Elif znajdzie się w impasie i wyzna Kuzeyowi całą prawdę o sobie! Streszczenie odcinka 91 Ask ve umut (11.12.2024)

Tureckie seriale w Polsce

Telenowele znad Bosforu od lat cieszą się w Polsce dużą popularnością. Fenomen na produkcje rodem z Turcji rozpoczął się wraz z pojawieniem się na antenie TVP1 "Wspaniałego Stulecia". Kostiumowy serial był emitowany w latach 2014-2016 i przyciągnął przed ekrany telewizorów mnóstwo widzów. Po jego zakończeniu, w ramówkach polskich stacji telewizyjnych pojawiały się kolejne, bijące rekordy popularności tureckie seriale.

Dziś dostęp do telenowel znad Bosforu jest praktycznie nieograniczony. Można je oglądać nie tylko w telewizji, ale także przez Internet oraz na platformach streamingowych. Co jakiś czas w naszym kraju dostępne są nowe tureckie seriale.

Najpiękniejsze pary z tureckich seriali

Motyw miłosny to jeden z najczęściej pojawiających się wątków w tureckich serialach. Trzeba przyznać, że produkcje z tego kraju to prawdziwa mieszanina emocji. Miłość przeplata się tu z nienawiścią, intrygami czy zdradą.

Widzowie z zapartym tchem śledzą romantyczne relacje, które wraz z kolejnymi odcinkami rozwijają się pomiędzy bohaterami. Które pary z tureckich seriali najbardziej spodobały się widzom? W galerii przypominamy najpiękniejsze z nich. Yaman i Seher z "Emanet", Eda i Serkan z "Zapukaj do moich drzwi" czy Sanem i Can z "Wymarzonej miłości to dopiero początek!