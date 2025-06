Miłość i nadzieja. To, co zobaczy, złamie jej serce. Feraye nie wybaczy tego pocałunku!

Spis treści

Miłość i nadzieja. Czy to koniec małżeństwa Feraye i Bülenta? Rozwód jest już nieunikniony

Feraye już wcześniej miała powody do podejrzeń, że jej mąż Bülent nie jest wobec niej szczery. Choć udało mu się wtedy załagodzić sytuację i odwlec decyzję o rozwodzie, rysa na ich związku pozostała bardzo wyraźna.

Kobieta od dłuższego czasu podejrzewała, że między Bülentem a Gönül dzieje się coś więcej niż tylko znajomość. Teraz przyłapie męża na pocałunku z rywalką!

W nadchodzących odcinkach relacje między bohaterami zaostrzą się. Bülent spotka się z Gönül, by porozmawiać o ich córce. Z pozoru niewinne spotkanie szybko przerodzi się w coś znacznie bardziej emocjonalnego. W pewnym momencie Gönül nie będzie w stanie dłużej ukrywać swoich uczuć i pocałuje Bülenta.

Niefortunnie – a może właśnie w odpowiednim momencie – wszystko wydarzy się na oczach Feraye.

Dla Feraye nie będzie już miejsca na tłumaczenia czy wątpliwości. Zraniona i upokorzona podejmie decyzję o definitywnym zakończeniu związku.

Czy to oznacza, że małżeństwo Feraye i Bülenta naprawdę się zakończy? A może los jeszcze raz ich zaskoczy?

Zobacz, co dokładnie się wydarzy w galerii zdjęć. Scena ta zostanie pokazana na chwilę przed wielkim finałem 1. sezonu serialu "Miłość i nadzieja", który zobaczymy najpewniej na początku lipca 2025 roku w TVP.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to turecki serial obyczajowy, który od swojej premiery we wrześniu 2022 roku zdobył serca widzów w Turcji. Opowieść o młodej dziewczynie, która musi zmierzyć się z trudnymi wyzwaniami losu, porusza i inspiruje. Co sprawia, że serial jest tak popularny? Serial "Miłość i nadzieja" opowiada historię 18-letniej Zeynep, w którą wciela się utalentowana Eda Elif Başlamışlı. Dziewczyna marzy o studiach, ale jej plany zostają nagle pokrzyżowane, gdy jej matka trafia do więzienia. To jednak nie koniec niespodzianek.

Wkrótce Zeynep trafia do domu ojca, którego nigdy nie poznała. Okazuje się, że jest nim Bülent, odnoszący sukcesy prawnik. Mężczyzna postanawia pomóc dziewczynie, nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości. Bülent wyciąga do Zeynep pomocną dłoń w momencie, gdy ta zostaje całkiem sama sądząc, że matka ja opuściła i uciekła z kochankiem. Czy dziewczyna odkryje prawdę o swoim ojcu? Jak potoczą się jej losy? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w kolejnych odcinkach serialu "Miłość i nadzieja".

Za reżyserię serialu "Miłość i nadzieja" odpowiadają Gürsel Ateş i Reyhan Usta. Produkcja była emitowana na antenie Kanal D i spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony widzów. "Miłość i nadzieja" to serial, który z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom tureckich produkcji. Fabuła pełna emocji, tajemnic i wzruszeń sprawia, że widzowie z zapartym tchem śledzą losy bohaterów. Jeśli szukacie serialu, który poruszy Wasze serca, koniecznie sięgnijcie po "Miłość i nadzieję".

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.