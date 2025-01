Miłość i nadzieja. Tak Suat dowie się, że Kuzey dopadł Kubilaya. Rozegra się dramat!

Tureckie seriale

Miłość i nadzieja. Tak Kuzey dopadnie Kubilaya! Przekona go do współpracy? Streszczenie odcinka 121 Ask ve umut (30.01.2025) -ZDJĘCIA

Kuzey robi wszystko, aby namówić Kubilaya do współpracy. W 121. odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Suat o wszystkim się dowie i ruszy na pomoc swojemu wspólnikowi, którego zeznania mogą go obciążyć! O tym, co wydarzy się dalej dowiesz się z naszej galerii ZDJĘĆ. W domu Kuzeya dojdzie do dramatycznych zdarzeń!