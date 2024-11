Miłość i nadzieja. Pierwsza randka Elif i Kuzeya. Dramatyczne wieści zmienią wszystko!

Spis treści

Miłość i nadzieja. Elif i Kuzey przygotowują się do wspólnej randki

Handan nadal przebywa w szpitalu i choć wszyscy jej bardzo współczują, to życie toczy się dalej. Kuzey i Elif w końcu mogą być razem – zakochani planują swoją pierwszą randkę. "Pomyśl teraz o sobie Elif" – powie Yildiz, która zauważy, że Elif wciąż rozmyśla o tym, co stało się z Handan.

Matka Kuzeya będzie towarzyszyć mu w przygotowaniach do randki z Elif, ale w pewnym momencie się rozklei.

- Mamusiu, co się stało, dlaczego płaczesz? - zapyta z troską Kuzey.

- Bo pierwszy raz widzę mojego syna tak szczęśliwego. Pierwszy raz się mnie radzisz, nawet pierwszy raz zjedliśmy dziś razem śniadanie... – odpowie szlochając Naciye.

Miłość i nadzieja. Elif i Kuzey na randce. Informacja o Handan zrujnuje ich spotkanie

Elif i Kuzey w końcu się spotkają. Romantyczna kolacja bardzo ich do siebie zbliży, ale wkrótce dotrą do nich złe wieści. Do Elif zadzwoni matka Kuzeya i poformuje ją o tym, że Handan nie będzie mogła chodzić!

- Wiem, że kochasz mojego syna a on Ciebie, ale on musi być teraz przy Handan – powie Naciye.

Podłamana Elif wróci do stołu i wtedy Kuzey powie:

- No dobrze Elif, porozmawiajmy teraz o wszystkim, o czym do tej pory nie mogliśmy rozmawiać. Ten dzień do nasz kamień milowy, prawda? - zapyta szczęśliwy Kuzey.

Wkrótce potem Elif przeprosi Kuzeya i wybiegnie z restauracji bez słowa. Gdy Kuzey ją dogoni, zapłakana Elif powie tylko:

- Ty i ja… to niemożliwe.

Co będzie dalej?

Miłość i nadzieja odcinek 74. Przeczytaj streszczenie odcinka

Do domu Bülenta przychodzi Fusun. Szybko dochodzi do spięcia z Melis. Naciye pomaga Kuzeyowi wybrać strój na uroczyste spotkanie z Elif. Przebywająca w szpitalu Handan przeżywa rozstanie z ukochanym. Przed randką z Kuzeyem Yildiz podtrzymuje Elif na duchu.

Kiedy oglądać 74 odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 74. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w poniedziałek, 18 listopada o godz. 17:20 na antenie TVP2.

Zdjęcia z 74. odcinka "Aşk ve Umut" znajdziesz w galerii ZDJĘĆ.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

