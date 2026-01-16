Miłość i nadzieja, odcinek 376: Belkis pozna kłamstwo Melis, a Ege oszustwo Cihana. Zapłaci za to wolnością – ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 376 - sobota, 17.01.2026, godz. 17.20 w TVP

W 375. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" w domu Melis zjawi się kobieta ze wsi, której dziecko Seda obiecała kupić i jej przekazać – Fatma. Po omówieniu wszystkiego z żoną Egego i otrzymaniu sowitej zaliczki ciężarna wychodząc spyta Zeynep, czy ona również potrzebuje dziecka. Zaraz potem siostra Melis na własne oczy zobaczy, jak oszukuje ona męża i wszystkich domowników.

Ege pozna tożsamość Cihana w 376. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 376. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Ege włamie się do domu Gonul i przeszuka salon i pokój Cihana, otwierając także jego komodę. Znajdzie tam jego zdjęcie z Sedą – właśnie to, jakie Melis znalazła w jej pamiętniku, a potem, po szantażu, mu oddała. Silne uderzenie pozbawi go przytomności. To będzie cios od Cihana, który wejdzie do domu sądząc, że nadal przebywa w nim włamywacz. Kiedy Ege się ocknie, zażąda wyjaśnień i nazwie Sedę szmatą. To zaboli i rozwścieczy Cihana. Ege zażąda od niego podania nazwiska. Kiedy odmówi, szybkim ruchem wyrwie mu portfel z kieszeni spodni i zamknie się w sąsiednim pokoju. Tam, patrząc na wyjęty z niego dowód przekona się, że Seda i Cihan noszą to samo nazwisko – Bilen. W portfelu znajdzie też zdjęcie takie samo, jak to znalezione w komodzie, tyle że wycięte w kształt serca, z napisem na odwrocie: „Brat i siostra zawsze razem”.

– Niemożliwe! Rodzeństwo… - powie zaskoczony.

Otworzy drzwi i krzyknie:

- Jesteście rodzeństwem! To wszystko od początku było grą!

Uderzy Cihana, a on mu odda.

– Oszukiwałeś mnie, Zeynep i wszystkich! Chroniłeś Sedę! To ty byłeś właścicielem klubu nocnego! To ciebie wszyscy się bali!

- Tak, Seda jest moją siostrą!

- Przez cały ten czas morderczyni mojej siostry była tuż obok. A ty chroniłeś ją przed policją. Utrudniałeś działania wymiaru sprawiedliwości. Oboje za to zapłacicie – i znów go uderzy.

– Jest mi bardzo przykro. Ale stało się. Nic na to nie poradzę – wycedzi Cihan przez zęby.

– Przykro ci? To przywróci mi siostrę? Zmniejszy winę Sedy? Zeynep dowie się wszystkiego. Zobaczy twoją prawdziwą twarz – Ege zacznie wybierać w telefonie numer Zeynep, a przerażony Cihan, który naprawdę ją kocha, wytrąci mu go z ręki i zamknie na klucz w swoim pokoju.

– Dość! Ja pierwszy powiem o tym Zeynep – powie Cihan i opuści dom.

Belkis przekona się, jaką oszustką jest Melis - odcinek 376 „Miłości i nadziei”

W 376. odcinku serialu „Miłość i nadzieja” oburzona oszustwem Melis, Zeynep przypomni siostrze, że jej mąż wierzy, że jest w ciąży.

– I musi w to wierzyć dalej. A jeśli naprawdę nie pragniesz Egego, pozwolisz mi kupić dziecko od Fatmy. Wszyscy będą szczęśliwi. Dochowasz tajemnicy, bo jesteś moją siostrą. Na tym polega rodzina.

– Nie mogę na to pozwolić.

– Nie możesz? Ale gdyby Ege zadzwonił i poprosił cię, żebyś wróciła, pobiegłabyś do niego w sekundę.

– Skończ z tymi bredniami.

– To nie brednie! Jeśli Ege dowie się, że straciłam dziecko i mnie zostawi, a ty wykorzystasz okazję i do niego wrócisz… przysięgam, że skończę ze sobą! I napiszę list! Napiszę, że to twoja wina!

W tym momencie do salonu wejdzie Belkis. Zauważy na podłodze protezę ciążowego brzucha.

– Co to ma być? – zada pytanie Melis.

– Ja… to jest… Zeynep zapis… zapisała się na zajęcia teatralne i będzie grała kobietę w ciąży, więc…

– Co ty wygadujesz? Melis, spójrz na mnie. Schudłaś.

Kiedy Belkis położy dłoń na jej brzuchu, Zeynep nie wytrzyma:

– Nie ma żadnego dziecka.

– Zamknij się! – wybuchnie Melis, rzucając w stronę siostry wściekłe spojrzenie. – Czy myśmy nie rozmawiały przed chwilą?!

– Tam nie ma dziecka. Melis straciła dziecko.

– Kiedy to się stało? – spyta Belkis.

– Kilka dni temu…

– Jak to się stało?

– Nie wiem. Poczułam skurcz, pojechałam do szpitala… lekarze powiedzieli, że serce dziecka przestało bić.

Belkis wybuchnie:

– Za co przepraszasz?! Za to, że przez tyle czasu mnie okłamywałaś?! Że oszukiwałaś mojego syna?! Że grałaś teatr przede mną, przed całą rodziną?!

– Nie wiedziałam, jak powiedzieć prawdę… Czekałam na właściwy moment…

– Jaki moment?! Gdyby Zeynep nie powiedziała prawdy, a ja nie znalazłabym tej protezy, okłamywałabyś nas dalej! – nie przestanie krzyczeć Belkis.