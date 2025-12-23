Miłość i nadzieja, odcinek 365: Kuzey skończony! Gazety doniosą o jego romansie z Silą

"Miłość i nadzieja" odcinek 365 - poniedziałek, 5.01.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 365 odcinku "Miłość i nadzieja" Bahar pojawi się w domu Kuzeya punktualnie, z idealnie dopracowaną maską niewinności. Będzie mówiła cicho, uprzejmie, jakby naprawdę zależało jej tylko na spokojnym przebiegu rozprawy rozwodowej.

— Mogę skorzystać z łazienki? — zapyta słodkim tonem.

— Pośpiesz się — odpowie chłodno Kuzey, zarzucając płaszcz na ramiona. — Nie mamy czasu.

Nagły skandal przed rozprawą Kuzeya i Bahar

Kobieta zniknie na piętrze, ale nie skieruje się tam, gdzie powinna. Zamiast tego skradać się będzie do pokoju Sili. Rozejrzy się nerwowo, a potem podejdzie do toaletki. Jej wzrok zatrzyma się na szczotce do włosów. Bahar bez wahania zdejmie z niej kilka złotych pasm, zwinie je ostrożnie niczym cenny łup i schowa do foliowego woreczka. Na jej ustach pojawi się krótki, triumfalny uśmiech. Chwilę później zejdzie na dół, zachowując się tak, jakby nic się nie wydarzyło.

Kuzey otworzy drzwi, gotowy wyjść do sądu. Na progu zauważy poranną gazetę. Schyli się po nią zupełnie odruchowo… i w jednej chwili zamarznie.

Na pierwszej stronie, w rubryce plotkarskiej, zobaczy swoje zdjęcie z Silą. Uśmiechy z zaręczyn, chwila szczęścia, teraz zamieniona w broń. Nad fotografią krzyczeć będzie ogromny nagłówek:

„SZOKUJĄCY SKANDAL Z UDZIAŁEM SŁYNNEGO PRAWNIKA KUZEYA BOZBEYA!”

Niżej pojawi się tekst, który uderzy w niego bez litości: „Znany prawnik Kuzey Bozbey zaręczył się, będąc wciąż żonatym. Bozbey, który nadal pozostaje w trakcie postępowania rozwodowego, miał wdać się w romans ze swoją szwagierką.”

Kompromitujący artykuł o miłości Sili i Kuzeya

Kuzey przeczyta artykuł raz. Potem drugi. Za trzecim razem gazeta zacznie drżeć w jego dłoniach. Powoli odwróci się w stronę Bahar. Jego spojrzenie będzie twarde, lodowate, pełne gniewu, którego nie spróbuje już ukrywać. Nie padną żadne słowa nie będą potrzebne. Kuzey będzie doskonale wiedział, że ten skandal nie jest przypadkiem. I że Bahar właśnie wypowiedziała mu otwartą wojnę.