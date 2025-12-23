"Miłość i nadzieja" odcinek 365 - poniedziałek, 5.01.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Feraye uprowadzona w 365 odcinku "Miłość i nadzieja"! Jak to możliwe, że szanownana prawniczka padnie ofiarą tak okrutnego planu? Cała prawda zacznie się od spiskowania Cavidan i Bahar, które będą siedziały blisko siebie na kanapie, pochylone nad dwiema identycznymi fotografiami. Na zdjęciach pojawi się maleńka Sila w ramionach młodej kobiety. Cavidan długo będzie wpatrywać się w obrazy, aż w jej oczach pojawi się błysk triumfu.

— Jeśli Feraye naprawdę jest matką Sili… — wyszepcze powoli. — To właśnie znalazłam skarb.

Bahar spojrzy na nią uważnie, a po chwili na jej twarzy pojawi się ten sam złowieszczy uśmiech.

— Skoro tak… — odpowie cicho — możemy zniszczyć ich wszystkich.

W głowach obu kobiet zacznie rodzić się plan, brutalny, ryzykowny i oparty na szantażu, który ma raz na zawsze rozdzielić Kuzeya i Silę.

Konfrontacja Feraye z Bahar będzie zapalnikiem do zbrodni

Chwilę później ich rozmowę przerwie dzwonek do drzwi. Na progu stanie Feraye. Jej twarz będzie twarda, pozbawiona ciepła.

— Przyszłam przypomnieć o dzisiejszej rozprawie — powie lodowato, patrząc prosto na Bahar. — Zgodzisz się na rozwód. Bez scen. Bez oporu.

Zrobi krok w jej stronę.

— Jeśli spróbujesz cokolwiek utrudnić… — doda spokojnie — sędzia zobaczy nagranie z balkonem.

Bahar zbladnie.

— Rozumiesz mnie? — zapyta Feraye.

— Tak… — wykrztusi Bahar, kiwając głową.

Gdy drzwi się zamkną, Bahar wpadnie w szał.

— Ona mnie zniszczy! — krzyknie, rzucając przedmiotami. — Kuzey mnie zostawi, pójdę do więzienia!

— Uspokój się — spróbuje ją powstrzymać Cavidan, która będzie już wiedziała, jak postąpić.

Niedługo później Cavidan wraz z Bahar zaczną obserwować dom Kuzeya dzięki ukrytej kamerze. Gdy usłyszą, jak Kuzey i Sila planują wyjazd do urzędu, Bahar straci panowanie nad sobą.

— Powstrzymamy Feraye. Na zawsze, jeśli będzie trzeba.

Atak na Feraye w 365 odcinku "Miłość i nadzieja". Zostanie porwana!

Feraye, niczego nieświadoma, wyruszy w drogę. Jej myśli będą krążyć wokół Sili, czyli córki, którą straciła lata temu. Na jednej z bocznych dróg zauważy kobietę leżącą na jezdni.

— O Boże… — szepnie, zatrzymując samochód.

Gdy uklęknie przy nieznajomej, nagle poczuje silny zapach. Ktoś zakryje jej usta.

— Co… — spróbuje krzyknąć, ale głos ugrzęźnie jej w gardle.

Ostatnią twarzą, jaką zobaczy przed utratą przytomności, będzie Cavidan. Chwilę później „nieprzytomna” kobieta zerwie się z drogi. To Bahar.

— Pięknie, mamo — uśmiechnie się triumfalnie. — Dokładnie tak, jak planowałyśmy.

Feraye zostanie uprowadzona i uwięziona, a jej zniknięcie wstrząśnie wszystkimi.