Miłość i nadzieja, odcinek 355: Sila i Kuzey wyprowadzą się! Zaczną wspólne życie w nowym domu, ale Bahar nie da im spokoju - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 355 - środa, 17.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Sila i Kuzey w 355 odcinku "Miłość i nadzieja" będą przekonani, że rozwód z Bahar to kwestia kilku dni, że lada moment prawnik będzie wolny i wtedy będą mogli wziąć ślub. Ale na drodze do ich szczęścia cały czas będzie stała nie tylko przebiegła Bahar. Także Naciye uzna, że Sila nie jest odpowiednią żoną dla Kuzeya. I zacznie dla syna szukać inne wybranki. Wreszcie prawnik postawi sprawę jasno - Sila jest kobietą jego życia i ożeni się z nią zaraz po rozwodzie!

Wyprowadzka Sili i Kuzeya w 355 odcinku "Miłość i nadzieja" z domu Naciye

Ostatecznie w 355 odcinku "Miłość i nadzieja" zakochani wyprowadzą się z domu Naciye. Zamieszkają razem w nowym domu, z dala od jego rodziny. I jak będą myśleli z daleka od Bahar. Niestety nie przewidzą najgorszego, że zła do szpiku kości intrygantka cały czas będzie knuła, jak ich zniszczyć, jak zabić Silę i Kuzeya. Opracuje szatańską intrygę!

W 355 odcinku "Miłość i nadzieja" Naciye nie pogodzi się z faktem, że Kuzey opuścił dom razem z Silą. Nawet Feraye nie przekona szwagierki, że powinna pogodzić się z tym, że dorosły syn podjął świadomą decyzję, że kocha Silę i to się nigdy nie zmieni. Tymczasem oni rozpoczną pierwszy rozdział wspólnego życia w nowym domu. Ciesząc się swoim szczęściem i spokojem.

Podejrzany człowiek w pobliżu domu Sili i Kuzeya w 355 odcinku "Miłość i nadzieja"

W pobliżu domu Sili i Kuzeya w 355 odcinku "Miłość i nadzieja" będzie się czaiła Bahar, która zacznie szukać dowodów kompromitujących Kuzeya i Silę, żeby rozwód nie doszedł do skutku. Wspólnikiem Bahar będzie wynajęty fotograf. Najpierw zacznie się kręcić koło domu, robiąc im zdjęcia z ukrycia, a potem odwiedzi nowych mieszkańców, podając się za sąsiada. I zostawi przed domem kamerę...

Jakby tego było mało w 355 odcinku "Miłość i nadzieja" okaże się, że Kuzey nie rozwiedzie się z Bahar przez fałszywy podpis na umowie rozwodowej...