Miłość i nadzieja, odcinek 354: Tak Bahar załatwi Kuzeya! Przerośnie już nawet Cavidan - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 354 - wtorek, 16.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 354 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bahar wpadnie na pomysł, jak zemścić się na Kuzeyu za to, że ostatecznie wybrał Silę! I choć żona Bozbeya podpisze papiery rozwodowe, to dla jej męża, to wcale nie załatwi sprawy, gdyż jego żona tak łatwo nie odpuści! A wręcz przeciwnie, gdyż tym ruchem postanowi jedynie uśpić jego czujność, co początkowo jej się uda!

Ale tylko do czasu aż w 354 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" nie skontaktuje się z fotografem, którego zatrudni, aby robił Sili i Kuzeyowi zdjęcia z ukrycia. A wszystko przez to, że mężczyzna o mały włos nie wpadnie, a co za tym idzie jej plan szlag trafi!

- Jak to prawie cię przyłapali?! Miałeś być dyskretny! Jeśli Kuzey cię zobaczy, całą operację szlag trafi! - zdenerwuje się Bahar.

Tak Bahar postanowi pogrążyć Kuzeya w sądzie w 354 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Jednak w 354 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" nie da mu nawet dojść do głosu, gdyż momentalnie zakończy ich rozmowę, jak usłyszy za sobą ciekawską matkę! Ale jak nietrudno się domyślić, Cavidan jej nie odpuści, w związku z czym i Bahar nie będzie przed nią niczego ukrywać. Tym bardziej, iż zda sobie sprawę, że i tak wszystkiego się ona dowie!

- Z kim rozmawiałaś, moja córko? - zainteresuje się Cavidan.

- Zatrudniłam fotografa... Ma robić zdjęcia Kuzeyowi i Sili. Najlepiej w najbardziej intymnych chwilach - wyjaśni jej Bahar, czym mocno ją zszokuje.

Oczywiście, w 354 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Cavidan od razu pomyśli o szantażowaniu kochanków, ale jej córka będzie mieć zupełnie inny plan. I nie omieszka jej o nim nie opowiedzieć. Szczególnie, iż z wiadomych przyczyn i jej się on bardzo spodoba!

- Chcesz ich szantażować? - zapyta ją matka.

- Nie... Zamierzam użyć tych zdjęć jako dowodu w sądzie. Pokażę Kuzeyowi, jakie konsekwencje mają „zabawy” z kochanką - wytłumaczy jej córka, czym już wywoła na jej twarzy uśmiech.

Cavidan będzie dumna z córki w 354 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Do tego stopnia, że w 354 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" dumna Cavidan od razu ją pochwali! Szczególnie, że nawet jej nie przejdzie to przez myśl, a jej córce już tak!

- To bardzo dobry pomysł, córko. Naprawdę bardzo dobry - pochwali ją Cavidan.

- Wiem. W końcu to ja jestem jego żoną... Myśli, że tak łatwo się wymiga i rozwiedzie, ale to nie będzie takie proste. Jeśli zechcę, mogę zabrać mu nawet dom - doda Bahar.

- Jesteś geniuszem... Przerosłaś nawet mnie - podsumuje jej matka.

Jednak w 354 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bahar nie będzie miała zamiaru spoczywać na laurach. Tym bardziej, iż będzie miała jeszcze trochę do zrobienia. W tym przede wszystkim zapłatę fotografowi! Tyle tylko, że z tym pojawi się problem!

- Mamo, temu fotografowi trzeba zapłacić. Idź do banku i wypłać pieniądze - poleci jej córka.

- Nie mamy żadnych pieniędzy w banku - wyzna Cavidan.

- Co? Jak to nie mamy? Przecież od miesięcy podkradałaś pieniądze Naciye i Kuzeya i wpłacałaś je na konto! - przypomni jej Bahar.

- Ale ja… przelałam je Siko... On zna się na inwestycjach, mówił, że z każdej liry zrobi dziesięć… - wyjawi jej matka.

- Mamo! Nie pozwól, żeby ten człowiek tobą rządził! On cię wykorzystuje! - spróbuje wstrząsnąć nią córka.

- Nie martw się... Kiedy Siko wróci, weźmiemy od niego pieniądze - zapewni ją Cavidan, ale Bahar nie będzie tego taka pewna - Jeśli wróci... I jeśli jeszcze cokolwiek będzie miał...