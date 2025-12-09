Miłość i nadzieja, odcinek 354: Kuzey zabawi się w Bahar! Tak okrutnie oszuka Silę - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 354 - wtorek, 16.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 354 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Sila obudzi się wtulona w Kuzeya w łóżku w jego sypialni i dozna szoku! Tym bardziej, iż zupełnie nie będzie wiedzieć, jak się tu znalazła! I stąd cała przerażona od razu obudzi swojego ukochanego i zażąda od niego wyjaśnień!

- Kuzey! Co my robimy w… w tym łóżku?! - wykrzyczy Sila.

Ale Kuzey w 354 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" nic sobie z tego nie zrobi i wstanie tak, jakby nic się nie stało! Bozbey czule przywita się ze swoją ukochaną, po czym zacznie jej wszystko tłumaczyć. A gdy zobaczy, że ona niczego nie pamięta, to postanowi zabawić się w Bahar!

- Dzień dobry. Przyprowadziłem cię tu wczoraj wieczorem. Potajemnie. Nie pamiętasz? - zapyta Kuzey.

- A potem? Kuzey… co było potem? - zacznie dopytywać jeszcze bardziej zdenerwowana.

- Naprawdę nic nie pamiętasz? - upewni się Bozbey.

- Czego niby nie pamiętam?! - utwierdzi go Sila.

Kuzey oszuka Silę co do ich wspólnej nocy w 354 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

I wtedy w 354 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bozbey postanowi jej wmówić, że spędzili razem noc, w co przerażona Sila od razu mu uwierzy! I nie będzie mogła sobie tego darować. Tym bardziej, że formalnie Kuzey przecież wciąż będzie mężem jej siostry! I stąd tak bardzo spanikuje!

- Wypiliśmy wino od mojego wujka… i trochę nas poniosło - okłamie ją Kuzey.

- Boże, Kuzey! Nie strasz mnie! Co… Co my zrobiliśmy w tym łóżku?! - postanowi upewni się jego ukochana.

- Zrobiliśmy to, co kochankowie zwykle robią pod kocem - wyjaśni jej.

- O nie… o nie! Jak mogłam to zrobić?! Dlaczego ja?! - zacnie jeszcze bardziej przeżywać.

Ale w tym momencie w 354 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Kuzey w przeciwieństwie do Bahar, już nie wytrzyma i postanowi przyznać się swojej ukochanej do kłamstwa! Tym bardziej, że między nimi tak naprawdę do niczego nie dojdzie, w związku z czym nie będzie chciał dłużej wprowadzać ją w błąd, gdyż nie będzie miał do tego serca! I w końcu powie jej prawdę!

- Dlaczego się śmiejesz?! - zdziwi się Sila.

- Sila… Na miłość boską, co my mieliśmy niby zrobić? Po prostu zasnęliśmy. Tylko zasnęliśmy - wyjaśni jej Kuzey.

Oszukana Sila zemści się na Bozbeyu w 354 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Jednak wrobiona Sila w 354 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" i tak mu tego nie daruje, a Kuzey słono tego pożałuje, gdyż wściekła ukochana od razu wymierzy mu za to sprawiedliwość! Partnerka Bozbeya chwyci za poduszkę, po czym go uderzy, a on zacznie zgrywać niewiniątko!

- Jesteś okropny - wyrzuci mu ukochana.

- Hej! Co ja takiego zrobiłem? - zaśmieje się Kuzey.

- Przestraszyłeś mnie na śmierć! - oświadczy Sila.

- Au! Sila! Przestań! Ja nic nie zrobiłem! - poprosi Bozbey, ale ukochana pozostanie głucha na jego wezwania!

Ale tylko do czasu aż w 354 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bozbey i tego nie wykorzysta i w końcu przyciągnie ją do siebie, po czym zechce pocałować. Tyle tylko, że do tego nie dojdzie, gdyż ich namiętne chwile przerwie jego matka!