Miłość i nadzieja, odcinek 352: Cavidan odkryje sekret Feraye. Zakradnie się do ogrodu i zobaczy Silę - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 352 - piątek, 12.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Po oficjalnej rozmowie o dokumentach rozwodowych Cavidan i Bahar będą szykowały się do wyjścia. Feraye pożegna uprzejmie do gości przekonana i pomyśli, że wszystko przebiegło zgodnie z planem. Jednak chwilę później Cavidan odkryje, że w kieszeni brakuje jej telefonu. I wtedy w jej głowie zapali się lampka. Zamiast zadzwonić i poprosić o pomoc, postanowi wrócić sama, cicho, ostrożnie, jak ktoś, kto podejrzewa, że straciła coś ważniejszego niż tylko urządzenie.

Cavidan zakradnie się do ogrodu Feraye i tak odkryje jej sekret

Wejdzie przez otwartą furtkę, stawiając kroki najciszej, jak potrafi. Kiedy przemknie przez taras, wypatrzy pod sofą znajomy kształt, jej telefon, błyszczący w półcieniu. Schyli się, uniesie go i w tej samej chwili poczuje ukłucie intuicji. I wtedy to zobaczy. Sila pojawi się na werandzie, spokojna i uśmiechnięta.

Sila miała zniknąć. Mieć „czas dla siebie”, przestać mieszać się w sprawy Kuzeya. Tak tłumaczył to wszystkim prawnik. A teraz, w domu Feraye, Cavidan dostanie dowód, że to wszystko było starannie przygotowaną grą. Z trudem utrzymując oddech, szepnie sama do siebie:

- Oni oszukają Bahar… To pułapka. Chcą ją popchnąć do rozwodu… a Feraye ich kryje…

Cavidan wściekła na Feraye. Zrobi wszystko, byle odwrócić sytuację

W ułamku sekundy zrozumie, że „kłótnia” między Silą a prawnikiem była tylko teatrem, a Feraye od początku stoi po stronie Kuzeya i jego ukochanej. Cavidan wycofa się po cichu, a potem zacznie działać. Nie naskoczy na Silę, nie zrobi afery. Odwróci się wolno, tak, by Sila nie dostrzegła jej sylwetki. Dopiero za bramą ruszy biegiem, ściskając telefon w dłoni. Wciśnie zieloną słuchawkę. Połączenie nie przejdzie. Spróbuje drugi raz. Trzeci.

- Bahar, odbierz… odbierz, błagam! - będzie szeptać, niemal szlochając.

Wiedząc, że jej córka znajduje się właśnie u Kuzeya, gotowa podpisać dokumenty rozwodowe, Cavidan zrozumie, że musi ją zatrzymać natychmiast, zanim Bahar wpadnie w pułapkę. Gdy w końcu córka odbierze, zaniepokojona, Cavidan wykrzyczy w słuchawkę:

- Nie podpisuj niczego! Pod żadnym pozorem!

Bahar będzie zdezorientowana, lecz matka nie pozwoli jej ani na sekundę wątpliwości.

- Sila jest tutaj. W domu Feraye. Ona i Kuzey wcale się nie rozstali! To wszystko było po to, żebyś podpisała rozwód!

Po tej informacji zapadnie długa, ciężka cisza… A Bahar w końcu powie: - Dobrze. Nie podpiszę.