Miłość i nadzieja, odcinek 343: Sila wyrzucona z domu Kuzeya! Naciye wypędzi ją przez ciążę Bahar - ZDJĘCIA

W 343 odcinku tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" Sila odejdzie z domu Kuzeya! Nie sama. Zmusi ją do tego Naciye, matka ukochanego, która ze względu na ciążę Bahar będzie chciała się pozbyć kobiety zagrażającej przyszłości rodziny. Wystarczy, że Kuzey wyjdzie z domu, bo będzie musiał pilnie wyjechać, a Naciye już wypędzi Silę z rezydencji. Wspierana przez Bahar i Cavidan. Jedynie gosposia Yildiz spróbuje Silę zatrzymać, ale na nic się to zda. Sprawdź, co się wydarzy w 343 odcinku "Miłość i nadzieja".

"Miłość i nadzieja" odcinek 343 - poniedziałek, 1.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W domu Kuzeya nie będzie już miejsca dla Sili w 343 odcinku "Miłość i nadzieja". Ponieważ wszyscy oprócz niego uwierzą, że Bahar jest w ciąży, że spodziewa się jego dziecka, o porządek w rezydencji postanowi zadbać Naciye. Wyczeka odpowiedni moment, aż Kuzey opuści dom, wyruszy w krótką podróż służbową i z pomocą Bahar oraz Cavidan spakuje Silę w jedną walizkę. Wystawi ją dziewczynie na środku salonu, żądając od Sili, że odeszła jak najszybciej. Dla dobra Bahar i nienarodzonego dziecka. 

To Naciye wypędzi Silę z domu Kuzeya w 343 odcinku "Miłość i nadzieja"

- Przykro mi, ale musisz odejść. Zobacz sama, w jakim stanie jest Bahar z twojego powodu. Ona potrzebuje spokoju - ogłosi Naciye lodowatym tonem, żeby Sila zrozumiała, że ze względu na ciążę jej siostry wszystko musi się zmienić.

Po tych słowach teściowej podstępna Bahar w 343 odcinku "Miłość i nadzieja" poprosi jednak siostrę, żeby została. Ale z jej strony będzie to tylko kolejna gra, żeby pokazać swoją "troskę" o Silę. - Nie odchodź. Nie chcę, żeby Kuzey był moim wrogiem z twojego powodu.

Niewzruszona Naciye nie pozwoli jednak Sili zostać ani minuty dłużej pod jednym dachem z Kuzeyem. Stwierdzi, że to jedyne wyjście z tej sytuacji, że Sila musi zrozumieć, że ciąża Bahar oznacza, że ich małżeństwo musi przetrwać, nie może się skończyć rozwodem. 

- Dobrze. Odejdę. Nic nie możemy zrobić. Odchodzę... -  załamana Sila nie zgłosi żadnego słowa sprzeciwu.  

Sila odejdzie dla dobra dziecka Bahar i Kuzeya w 343 odcinku "Miłość i nadzieja"

Zanim w 343 odcinku "Miłość i nadzieja" Sila wyjdzie z domu Kuzeya tylko z jedną walizką w dłoni, wyzna gosposi Yildiz, że dostała od ukochanego w prezencie małe buciki dla dziecka, że narzeczony powiedział, że chce zostać ojcem.

- Będzie miał dziecko, ale nie ze mną. Dziecko nie jest niczemu winne.  Dlatego muszę odejść - wyjaśni. 

Dopiero w 344 odcinku "Miłość i nadzieja" Sila, nie mówiąc nic Kuzeyowi, bez pożegnania z nim, wyjdzie na ulicę, wyrzucona z domu, gdzie spotkało ją tyle przykrości i cierpienia. Kuzey, który będzie miał złe przeczucia, nagle odwoła swój wyjazd. Wróci do domu i zobaczy Silę z walizką na ulicy...

