Miłość i nadzieja, odcinek 343-348. Kuzey wypędzi Bahar i Cavidan z domu! Rozpocznie plan zemsty. Streszczenia odcinków od 1.12 do 6.12.2025 - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 343 - poniedziałek, 1.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Bahar nie chce podpisać papierów rozwodowych. Cihan zapewnia Sedę, że realizuje ich plan. Ege znajduje u Cihana jakiś kolczyk. Sila decyduje się odejść z domu dla dobra dziecka Bahar.

Zobacz też: Miłość i nadzieja, odcinek 343: Sila wyrzucona z domu Kuzeya! Naciye wypędzi ją przez ciążę Bahar - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 344 - wtorek, 2.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Cavidan planuje pokój dla dziecka Bahar i Kuzeya. Kuzey czuje, że coś się dzieje i nie wyjeżdża. Ege znajduje u Cihana damski kolczyk. Sila próbuje odejść z domu Kuzeya. On nie wierzy, że Bahar jest w ciąży.

"Miłość i nadzieja" odcinek 345 - środa, 3.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Melis się cieszy z zaręczyn Zeynep z Cihanem. Ege wypytuje Sedę, dlaczego ukryła się w domu Cihana. Yildiz nabiera pewności, że to Cavidan jest w ciąży. Kuzey obiecuje Sili wyjaśnić sprawę rzekomej ciąży Bahar.

"Miłość i nadzieja" odcinek 346 - czwartek, 4.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Kuzey i Yildiz nabierają pewności, że Cavidan jest w ciąży i udowadniają to Sili. Sąsiadom nie podoba się, że Cihan mieszka z Zeynep bez ślubu. Bulent ściera się z Cihanem. Do Melis dzwoni Gökhan, dawny chłopak

Patrz też: Miłość i nadzieja, odcinek 346: Yildiz ujawni z kim Cavidan jest w ciąży! Oto kochanek matki Bahar - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 347 - piątek, 5.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Kuzey podstępem dowiaduje się, kto jest ojcem dziecka Cavidan. Zeynep godzi się przeprowadzić do domu Bulenta. Kuzey przygotowuje dla Bahar przyjęcie z niespodzianką. Zaprasza na nie wyjątkowego gościa - Sukru, ojca dziecka Cavidan. Podczas przyjęcia Bahar i Cavidan zostają zdemaskowane. Gokhan przychodzi do domu Melis.

"Miłość i nadzieja" odcinek 348 - sobota, 6.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Kuzey wyrzuca z domu Cavidan i Bahar. Żona prawnika atakuje Silę i odgraża się, że siostra jej za to zapłaci. Rozpocznie plan zemsty na Kuzeyu i Sili. W tej sytuacji on nie wie, jak się zachować, jak chronić ukochaną przed nieobliczalną Bahar. Gokhan spotyka się z Melis.