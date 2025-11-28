Miłość i nadzieja, odcinek 346: Yildiz ujawni z kim Cavidan jest w ciąży! Oto kochanek matki Bahar - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 346 - czwartek, 4.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

To Yildiz w 346 odcinku "Miłość i nadzieja" wpadnie na trop kochanka Cavidan, który potwierdzi, że matka Bahar jest w ciąży, że dziecko jest owocem ich sekretnego romansu. Wystarczy odrobiona sprytu i gosposia znajdzie w pokoju Cavidan zdjęcie Sukru, cenną pamiątkę, które na odwrocie będzie miało narysowane serduszko.

W dalszym śledztwie Yildiz przeszkodzą Cavidan, Bahar i Kuzey, którzy przyprowadzą matkę do pokoju, bo ta nagle źle się poczuje, znów będzie miała mdłości, zawroty głowy i dopadną ją wymioty. Prawnik zażartuje nawet, że dolegliwości teściowej wskazują, że to raczej ona jest w ciąży.

Służąca z rezydencji Kuzeya nie da za wygraną i 346 odcinku "Miłość i nadzieja" niedługo później przechwyci telefon ciężarnej. Bez trudu znajdzie numer do Sukru, zadzwoni do niego, udając Cavidan. Kochanek potwierdzi, że spodziewa się jego dziecka, że czeka na narodziny syna. Świadkiem rozmowy Yildiz z ojcem dziecka Cavidan będą Kuzey i Sila, którzy z trudem uwierzą w to, co usłyszą od właściciela sklepu papierniczego.

Szczególnie Sila, która w 346 odcinku "Miłość i nadzieja" rozpozna Sukru, jako mężczyznę, który wskazał jej podejrzane miejsce, gdzie niby poszła Bahar, by dokonać aborcji. Dla Kuzeya wszystko stanie się jasne! Tyle że naiwna Sila zacznie się zastanawiać, dlaczego lekarz ze szpitala potwierdził ciążę Bahar. Yildiz przypomni jej, że Cavidan też była na tym badaniu i wszystko ukartowały.

- Widzisz?! To wszystko było zaplanowane! Bahar nie jest w żadnej ciąży. Zrobili to, żebyś myślała, że jest. Masz teraz dowód, Sila. Twoja matka jest w ciąży. Ich plan jest prosty. Bahar udaje ciążę. Gdy twoja matka urodzi, odda jej dziecko. Wszystko po to, żeby mnie zatrzymać - uświadomi ukochanej Kuzey.