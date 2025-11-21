Miłość i nadzieja, odcinek 342: Sila nie dopuści, by ciężarna Bahar pozbyła się dziecka Kuzeya. Kolejny spisek intrygantki - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 342 - sobota, 29.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Ciąża Bahar i jej nagłe zniknięcie w 342 odcinku "Miłość i nadzieja" zburzą spokój Sili i jej szczęście u boku Kuzeya tuż po zaręczynach. Co prawda ukochany zapewni ją, że rozwód z Bahar to kwestia kilku dni, ale nikt nie przewidzi do czego jeszcze zdolna będzie podła kombinatorka. Skoro była zdolna zabić nie tylko siostrę Kuzeya, ale także Silę, to nie cofnie się przed niczym, żeby pozostać żoną prawnika, żeby mąż nigdy jej nie zostawił.

Nie przegap: Miłość i nadzieja, odcinek 337-342. Bahar usunie ciążę? Sila i Kuzey zaręczą się. Streszczenia odcinków od 24.11 do 29.11.2025 - ZDJĘCIA

Czy Bahar dokona aborcji w 342 odcinku "Miłość i nadzieja"?

Kiedy Sila dowie się, że ciężarna Bahar planuje aborcję już w 342 odcinku "Miłość i nadzieja" postanowi od razu działać, nie dopuścić do śmierci nienarodzonego dziecka Kuzey. Nie będzie miała żadnych wątpliwości, że tym razem Bahar mówi prawdę, że jest w ciąży z Kuzeyem. Przecież tak stwierdzi lekarz w szpitalu, gdzie intrygantka trafi po tym jak zemdleje przed komisariatem policji. Ciążę Bahar potwierdzą też Cavidan i Naciye. To one powiedzą Sili o zniknięciu siostry o tym, że chce dokonać aborcji.

Sila namówi Bahar, żeby nie usunęła ciąży w 342 odcinku "Miłość i nadzieja"

Nic dziwnego, że naiwna Sila w 342 odcinku "Miłość i nadzieja" ruszy na poszukiwania Bahar. Będzie jej przyświecał tylko jeden cel - niedopuszczenie, żeby usnęła ciążę, pozbyła się dziecka Kuzeya. Szczególnie, że on nie będzie jeszcze wiedział, że zostanie ojcem. Sila namówi Bahar, żeby przemyślała decyzję o aborcji, porozmawiała z Kuzeyem o dziecku. Siostra kolejny raz zarzuci jej, że odebrała jej miłość męża, że to przez nią Kuzey chce się z nią rozwieść.

Ciąża Bahar to jej kolejne kłamstwo! Tylko jedna osoba nie uwierzy w 342 odcinku "Miłość i nadzieja"

W spisek intrygantki w 342 odcinku "Miłość i nadzieja" zaangażuje się Cavidan, która obmyśli jak przekonać wszystkich w domu Kuzeya, że Bahar jest z nim w ciąży. Tylko jedna osoba nie uwierzy w kolejne kłamstwo. Gosposia Yildiz, która doskonale wie, że Bahar nie może się spodziewać dziecka Kuzeya, bo spędzili razem tylko jedną noc. Przecież uwiodła pijanego prawnika, który przespał się z nią, bo myślał, że to... Sila.