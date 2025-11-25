Miłość i nadzieja, odcinek 342: Kuzey przyzna się Naciye do nocy z Bahar! Tak utwierdzi się w tym, że to z nim jest w ciąży - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 342 - sobota, 29.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 342 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Naciye postanowi sprawdzić, czy Bahar faktycznie zaszła w ciążę z Kuzeyem. Tym bardziej, że po rozmowie z Yilidz już do reszty zgłupieje, gdy gosposia zacznie ją przekonywać, że między małżonkami do niczego nie doszło, poza tym jednym razem, gdy Bahar także twierdziła, że jest w ciąży, co oczywiście było kłamstwem.

I tym sprawi, że i Naciye zacznie mieć wątpliwości. Szczególnie, że to bardziej Cavidan będzie zachowywać się, jakby była w ciąży, a nie Bahar. Dlatego za radą gosposi postanowi otwarcie zapytać o to swojego syna, bo przecież on jej nie okłamie. Tyle tylko, że w 342 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"za bardzo nie będzie wiedziała, jak się do tego zabrać.

Naciye nie powie Kuzeyowi o ciąży Bahar w 342 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

I początkowo w 342 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" będzie jej szło to dość opornie. Do tego stopnia, że nawet Kuzey za bardzo nie będzie wiedział, o co jej chodzi!

- Przed ślubem byłeś przekonany, że zbliżyłeś się do Bahar, myśląc, że to Sila. Czy później to się powtórzyło? - wydusi w końcu z siebie Naciye.

- Ale co? - dopyta Kuzey.

- Pytam, czy między tobą a Bahar znowu coś zaszło? - rozjaśni mu matka.

Ale w 342 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" w końcu domyśli się, że matka nie pyta o to bez powodu i także postanowi pociągnąć ją za język. Jednak Naciye nie będzie mu chciała jeszcze mówić o ciąży Bahar. Szczególnie, że jej synowa sama tego nie zrobi. Dlatego i ona będzie szła w zaparte, czym sprawi, że i on będzie miał podobnie!

- Masz na myśli coś konkretnego? - zainteresuje się Bozbey.

- Nie, pytam z ciekawości - okłamie go.

- Dobrze cię znam. Mów - poprosi ją są.

- Tak tylko zapytałam - przyzna Naciye.

- Po co, skoro będzie rozwód? Co za różnica? - zdziwi się jej syn.

- Chcę wiedzieć! Jestem twoją matką. Mam prawo być o takie rzeczy. Więc powiedz - seniorka postawi sprawę jasno.

Bozbey potwierdzi matce, iż spędził noc z żoną w 342 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

I wówczas w 342 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Kuzey wreszcie potwierdzi, że faktycznie jeszcze raz doszło między nimi do zbliżenia. Tyle tylko, że zarówno ona, jak i on nie będą świadomi, że to także był podstęp Bahar, bo Bozbey wcale nie spędził z nią nocy, bo żona dowlekła go pijanego do łóżka i tylko mu to wmówiła.

I przez to w 342 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Naciye to i tak wystarczy, aby faktycznie utwierdzić się w tym, że to ona jest w ciąży z jej synem! Ale nawet to nie sprawi, że w końcu mu o tym powie!

- Rzeczywiście, zdarzyło się jeszcze raz. A dlaczego pytasz? - zapyta ją Kuzey.

- Zwyczajnie. Jestem ciekawa, jak wasze małżeństwo się układa. Chyba ma prawo - wyjaśni mu matka.

- Nie było żadnego małżeństwa. Podpisałem zobowiązanie, choć jestem do szaleństwa zakochany w Syli. Bądź pewna, że niedługo załatwię te sprawę i dłużej o tym nie rozmyślaj - poprosi ją syn.