Miłość i nadzieja, odcinek 334: Zeynep porwana! Tak Tahir zemści się na jej ojcu Bulencie – ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 334 - czwartek, 20.11.2025, godz. 17.20 w TVP2

Zdesperowany Tahir pokusi się o niewiarygodny czyn. W 334. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" profesor prawa porwie swoją studentkę...

Tahir porwie Zeynep w 334. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 334. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Zeynep wyjdzie na uczelnię, ale będzie czuła, że ktoś się w nią wpatruje. Odwróci się i zobaczy mężczyznę w kapturze, który podbiegnie do niej i mocno popchnie, tak że upadnie na asfalt. To będzie Tahir, jej profesor prawa!

— Czego ode mnie chcesz?! — zapyta ostro dziewczyna.

— Tego, żebyś porozmawiała ze swoim ojcem - tym, który uderzył mnie w twarz.

— Z nikim nie będę rozmawiać! Byłam przekonana, że jesteś dobrym człowiekiem, a do tego profesorem!

Tahir wciągnie ją do samochodu. Krzyki Zeynep na nic się nie zdadzą, wokół nie będzie żywej duszy.

Tahir spacyfikuje Zeynep w 334. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 334. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Tahir zwiąże porwaną Zeynep i sznurami przywiąże do krzesła w domu stojącym na uboczu. Obieca jej, że nic się jej nie stanie, o ile wszystko pójdzie po jego myśli.

— Czego chcesz od wujka Bulenta? – zapyta go dziewczyna.

— Nie nazywasz go ojcem? – zdziwi się porywacz.

— To nie twoja sprawa! Rozwiąż mnie natychmiast!

— Tu się nie wydaje rozkazów, panienko. Najpierw przyjdzie twój ojciec i mnie przeprosi, a potem posprząta ten cały bałagan, którego narobił, wtrącając się w moje życie.

— Jaki bałagan? To raczej ty sam go sobie narobiłeś! Jesteś żonatym mężczyzną, a skłamałeś, że jesteś rozwiedziony, żeby manipulować ciocią Feraye!

— Dość! Masz usta wielkości stodoły, dokładnie jak twój ojciec!

Tahir wyjdzie z pokoju, a Zeynep nie przestanie mówić mu, co o nim myśli:

— Rozwiąż mnie! Widziałam wielu tchórzy takich jak ty! Myślisz, że się przestraszę?!

Tahir wróci z taśmą klejącą i zaklei jej usta.