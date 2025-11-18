Miłość i nadzieja, odcinek 333: Cihan rozpracuje kłamliwego adwokata Feraye. Sprowadzi żonę Tahira, choć utrzymywał, że jest rozwodnikiem – ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 333 - środa, 19.11.2025, godz. 17.20 w TVP2

Plan Tahira spali na panewce. Cihan odnajdzie jego żonę, Ilkay i sprowadzi do domu Feraye w 333. odcinku serialu „Miłość i nadzieja".

Bulent pobije Tahira w 333. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 333. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Tahir spróbuje uwieść Feraye i uczynić ją swoją kolejną ofiarą – przejąć jej majątek. Zacznie ją urabiać:

— Feraye, doskonale rozumiem twoją sytuację. Z moim rozwodem było bardzo podobnie. Bliscy przyjaciele mojej byłej żony nieustannie wywierali na mnie presję, oczekując, że się „opamiętam” i będziemy próbowali się pojednać. Czy Bulent w ogóle podjął jakąś szczerą próbę, by cię odzyskać?

— Próbował poruszyć ten temat kilka razy, ale… - odpowie Feraye z rezygnacją.

— Nie podjął żadnego konkretnego kroku, prawda? Żadnego wysiłku, który świadczyłby o realnej chęci ratowania małżeństwa?

— Nie… niczego poważnego.

— To jasne. Gra na czas. Macie razem firmę, spory majątek do podziału… to istotna kwestia, a podział jest skomplikowany. Istnieje również sprawa opieki nad synem. Yigit nie ma jeszcze osiemnastu lat. Doskonale wiem, przez co przechodzisz. U mnie było tak samo. Ta emocjonalna wojna jest wyczerpująca, ale musisz być silna.

Tymczasem na podjeździe przed domem zatrzyma się samochód, z którego wysiądą Bulent, Ege i Melis.

— Czy pójdziemy dziś wieczorem na kolację? Nie daj się zwieść tym gierkom męża, który zaniedbywał cię przez tak długi czas. Jesteś warta więcej — zaproponuje Tahir i pogłaszcze Feraye po policzku.

Kiedy zobaczy to Bulent, podbiegnie do Tahira i da mu w zęby.

Cihan przedstawi żonę rozwiedzionego Tahira w 333. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 333. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Tahir wyjdzie z łazienki, twierdząc:

— Bulent musi mnie przeprosić. To jest absolutnie niedopuszczalne.

Do salonu cichutko wślizgnie się Cihan z elegancką, dojrzałą kobietą. Kiedy zobaczy ją Tahir, zaszokowany wyduka tylko:

— Ilkay?!

— Tahir? Kim jest ta pani? — zapyta zaciekawiona Feraye.

— Pani Ilkay jest żoną pana Tahira. Czasami sprawy nie są takie, jakimi się wydają, prawda? — obwieści Cihan z triumfem w głosie.

— Tak, jestem jego żoną. O co tu chodzi, Tahirze? Dlaczego tu jesteś? — zapyta męża Ilkay.

— Kochanie… Czy możemy porozmawiać później? Na osobności?

— Dlaczego później? Porozmawiajmy teraz. Tutaj.

— Dobrze. Chodźmy - Tahir ruszy w jej kierunku, ale Cihan ujmie jego ramię.

— Poczekaj, panie adwokacie. Dlaczego tak nagle uciekasz z sali sądowej? Pani Ilkay i pan Tahir są cały czas małżeństwem – powie drwiąco Cihan.

— Dlaczego nic nie powiedziałeś, Tahirze? — zapyta zdumiona Feraye.

— Jak to dlaczego? Bo chciał cię uwieść! Miałaś zostać jego kochanką! – krzyknie wściekły Bulent.

— Czy ty zdradzasz mnie z tą kobietą? – zapyta Tahira Ilkay wskazując na Feraye.

W salonie zapadnie cisza...