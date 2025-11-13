Miłość i nadzieja, odcinek 331-336. Kuzey znajdzie nieprzytomną Silę. To sprawka Bahar! Streszczenia odcinków od 17.11 do 22.11.2025 - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 331 - poniedziałek, 17.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Zeynep dowiaduje się od Egego, że Cihan zabił człowieka. Ten stara się jej później wytłumaczyć, ale ona nie chce go słuchać. Cavidan i Bahar kontynuują działania w celu pozbycia się Hulyi. Tymczasem ona wyznaje Sili, kto ją zepchnął z balkonu.

"Miłość i nadzieja" odcinek 332 - wtorek, 18.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Naciye podsłuchuje rozmowę Cavidan i Bahar, które nie przestają knuć. Yildiz wyjawia Sili ich mroczną tajemnicę. Tahir odwiedza Zeynep i Bülenta. Feraye nie zamierza odpuszczać w sprawie rozwodu.

"Miłość i nadzieja" odcinek 333 - środa, 19.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Kuzey stara się załagodzić powstałe w rodzinie napięcia. Hulya otwarcie oskarża Bahar o zepchnięcie z balkonu. Sila jest pewna, że jej siostra miała związek z tą sprawą. Doprowadzony do ostateczności Bülent uderza Tahira. Tymczasem Cihan sprowadza żonę mężczyzny.

"Miłość i nadzieja" odcinek 334 - czwartek, 20.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Sila żąda, by Bahar przyznała się Kuzeyowi do tego, co zrobiła. Kłamstwa Tahira zostają obnażone przez Cihana. Kuzey stara się uratować małżeństwo Bülenta i Feraye. Bahar obmyśla kolejny plan, by wyjść z kłopotów bez szwanku.

"Miłość i nadzieja" odcinek 335 - piątek, 21.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Melis stara się uratować małżeństwo Feraye i Bülenta. Tymczasem Bahar pozornie zgadza się na rozwód z Kuzeyem, ale jednocześnie wpada na kolejny diaboliczny pomysł. Zeynep jest przetrzymywana przez Tahira. Sila traci przytomność w kuchni, gdzie ulatnia się gaz z rury przeciętej przez Bahar. Znajduje ją Kuzey.

"Miłość i nadzieja" odcinek 336 - sobota, 22.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Kuzey wynosi nieprzytomną Silę z domu, która nie daje żadnego znaku życia. Błaga ukochaną, by się ocknęła, ale Sila nie oddycha. Yildiz zaczyna krzyczeć, że dziewczyna nie żyje. Ale Kuzey nie dopuszcza do siebie myśli o śmierci ukochanej. Przeprowadza reanimację sztuczne oddychania. Tylko cud sprawia, że Sila odzyskuje przytomność. Kuzey zawozi ją do szpitala.