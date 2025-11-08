Miłość i nadzieja, odcinek 330: Bahar z matką wytropią Silę i Kuzeya. Będą miały tylko jeden cel! - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2025-11-08 14:38

W 330 odcinku tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" Bahar i Cavidan nie cofną się przed niczym, żeby dowiedzieć się, gdzie są Sila i Kuzey. Przechytrzą Yildiz i wytropią kryjówkę zakochanych w domu prawnika na wsi. Kiedy po długiej wędrówce przebiegłe intrygantki dotrą na miejsce, będą miały tylko jeden cel - zabić Hulyę. Zanim jednak w 330 odcinku "Miłość i nadzieja" dostaną się do środka domu wypatrzą Silę i Kuzeya w czułych objęciach. Bahar wpadnie w szał zazdrości o męża. Co będzie dalej? Zobacz to na ZDJĘCIACH.

"Miłość i nadzieja" odcinek 330 - sobota, 15.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Szczęście Sili i Kuzeya w 330 odcinku "Miłość i nadzieja" w wiejskim domu nie potrwa długo, bo zaczają się na nich Bahar i Cavidan! A pomoże im w tym Yildiz, która dostanie "wiadomość od Sili" z nieznanego numeru i wyruszy jej na ratunek do Beykoz. Nie mając pojęcia o tym, że będą ją śledziły wyrachowane siostra i matka Sili. Chociaż gosposia w porę się zawróci, one i tak dotrą na miejsce. I wtedy na własne oczy zobaczą, jak spędzają razem czas zakochani. 

Bahar w 330 odcinku "Miłość i nadzieja" zobaczy, jak Sila i Kuzey się kochają

Wściekła z zazdrości Bahar w 330 odcinku "Miłość i nadzieja" przez uchyloną bramę wypatrzy, jak Sila i Kuzey będą siedzieli w drewnianej altance przy grillu, przytuleni w siebie, jakby poza nim nie istniał świat. Obok na wózku inwalidzkim będzie spała Hulya. W pierwszej chwili żona Kuzeya zrobi krok do przodu, jakby chciała przyłapać ich na gorącym uczynku, oskarżając jego i Silę o zdradę. Ale Cavidan ją powstrzyma. 

- Zobacz, jak się przytulają! Hulya też jest z nimi. Wszystko, co nam powiedzieli, to blef! Oszuści! - rzuci Bahar. 

- Nie rób głupstw! Najpierw Hulya. To ona jest najważniejsza. Resztę zrobimy później - uspokoi ją Cavidan. 

Spisek Cavidan się nie uda w 330 odcinku "Miłość i nadzieja"?

Mimo że spisek Cavidan nie powiedzie się w 330 odcinku "Miłość i nadzieja", to ona i Bahar nie zrezygnują z realizacji głównego celu - zabicia Hulya. Kiedy Sila i Kuzey na chwilę wyjdą z posesji i zostawią jego siostrę śpiącą na kanapie, morderczynie zakradną się do domu. Bahar będzie trzymała w ręku strzykawkę z lekiem, by podać go do kroplówki Hulyi. 

