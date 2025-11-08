Miłość i nadzieja, odcinek 330: Bahar z matką wytropią Silę i Kuzeya. Będą miały tylko jeden cel! - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 330 - sobota, 15.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Szczęście Sili i Kuzeya w 330 odcinku "Miłość i nadzieja" w wiejskim domu nie potrwa długo, bo zaczają się na nich Bahar i Cavidan! A pomoże im w tym Yildiz, która dostanie "wiadomość od Sili" z nieznanego numeru i wyruszy jej na ratunek do Beykoz. Nie mając pojęcia o tym, że będą ją śledziły wyrachowane siostra i matka Sili. Chociaż gosposia w porę się zawróci, one i tak dotrą na miejsce. I wtedy na własne oczy zobaczą, jak spędzają razem czas zakochani.

Nie przegap: Miłość i nadzieja, odcinek 325-330. Sila i Kuzey wreszcie będą razem! Makabryczny plan Bahar nie zadziała. Streszczenia odcinków od 10.11 do 15.11.2025 - ZDJĘCIA

Bahar w 330 odcinku "Miłość i nadzieja" zobaczy, jak Sila i Kuzey się kochają

Wściekła z zazdrości Bahar w 330 odcinku "Miłość i nadzieja" przez uchyloną bramę wypatrzy, jak Sila i Kuzey będą siedzieli w drewnianej altance przy grillu, przytuleni w siebie, jakby poza nim nie istniał świat. Obok na wózku inwalidzkim będzie spała Hulya. W pierwszej chwili żona Kuzeya zrobi krok do przodu, jakby chciała przyłapać ich na gorącym uczynku, oskarżając jego i Silę o zdradę. Ale Cavidan ją powstrzyma.

M jak miłość ZWIASTUN. Pożegnanie Julii z Magdą. Dziwne zaginięcie matki Anity Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Zobacz, jak się przytulają! Hulya też jest z nimi. Wszystko, co nam powiedzieli, to blef! Oszuści! - rzuci Bahar. - Nie rób głupstw! Najpierw Hulya. To ona jest najważniejsza. Resztę zrobimy później - uspokoi ją Cavidan.

Spisek Cavidan się nie uda w 330 odcinku "Miłość i nadzieja"?

Mimo że spisek Cavidan nie powiedzie się w 330 odcinku "Miłość i nadzieja", to ona i Bahar nie zrezygnują z realizacji głównego celu - zabicia Hulya. Kiedy Sila i Kuzey na chwilę wyjdą z posesji i zostawią jego siostrę śpiącą na kanapie, morderczynie zakradną się do domu. Bahar będzie trzymała w ręku strzykawkę z lekiem, by podać go do kroplówki Hulyi.