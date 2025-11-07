Miłość i nadzieja, odcinek 328: Tak Kuzey pożegna Hulyę i Silę. Wyzna jej miłość przed ucieczką - ZDJĘCIA

„Miłość i nadzieja” odcinek 328 – czwartek, 13.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Po odkryciu kłamstw Bahar i Cavidan, a także po dramatycznych wydarzeniach związanych z chorobą Hulyi, sytuacja w domu Kuzeya całkowicie się odmieni. Sila będzie już wiedziała, że Bahar próbowała otruć jego siostrę, a Yildiz z narażeniem siebie pomoże jej ją uratować. Wspólnie zorganizują ucieczkę, Hulya zostanie przewieziona do domu letniskowego, by tam dojść do siebie z dala od manipulacji i kłamstw.

Sila ucieknie z Hulyą, ale Kuzey nie zostawi jej bez pożegnania

Sila wyprowadzi Hulyę na wózku inwalidzkim przed dom. Powietrze będzie chłodne, a ciszę przerwie tylko szelest liści i odgłos zbliżającego się samochodu. Kobieta poprawi koc na kolanach chorej, czując, jak serce bije jej coraz szybciej, z jednej strony z ulgą, że udało się ją uratować, z drugiej z bólem, że musi odejść bez słowa pożegnania. Wtedy na werandzie pojawi się Kuzey. Jego spojrzenie powędruje od Hulyi do Sili.

– Już niedługo wszystko się ułoży – powie cicho, zatrzymując się obok niej. – Bahar zgodziła się na rozwód. Odej­dzie, ale ty… ty zostaniesz, prawda? Sila spuści wzrok, niepewna, co odpowiedzieć. Kuzey podejdzie bliżej, jakby chciał ją uspokoić.

– Dobrze, nie musisz teraz nic mówić – doda łagodnie. – Najpierw uporządkujemy wszystko. Pozbędziemy się przeszkód, krok po kroku. A potem… – jego głos na chwilę zadrży – potem złapię cię za rękę i już nigdy nie puszczę.

Przez chwilę zapanuje cisza, a potem wypowie słowa, które na zawsze zmienią ich relację.

Wyznanie miłości Kuzeya

– Kocham cię, Sila. Nie oczekuję odpowiedzi. Wystarczy mi, że jesteś tutaj. Że zostajesz w moim domu.

Na twarzy Sili pojawi się delikatny, ciepły uśmiech – pełen nadziei i wzruszenia. Kuzey odwzajemni spojrzenie, po czym pochyli się i złoży pocałunek na czole siostry.

– Trzymaj się, siostro – powie cicho, jakby żegnał ją na długo. Po chwili odwróci się i ruszy w stronę samochodu.