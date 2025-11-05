Miłość i nadzieja, odcinek 327: Prośba Hulyi do Sili po odzyskaniu przytomności. Będą uciekać - ZDJĘCIA

„Miłość i nadzieja” odcinek 327 – środa, 12.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W pokoju Hulyi zapanuje napięta cisza. Yildiz pochyli się nad kroplówką, wciąż niepewna tego, co odkryły.

- Sila, a jeśli… jeśli do tej fiolki z witaminami faktycznie dodały środek usypiający? Co jeśli coś stanie się Hulyi? - zapyta z niepokojem. Na twarzy Sili pojawi się wyraz cichego, lecz zdecydowanego triumfu.

- Nie martw się, Yildiz. Odłączyłam ją, gdy tylko wyszłaś. Nawet jeśli w fiolce z witaminami był środek usypiający, nie dotarł do krwioobiegu Hulyi. Yildiz westchnie z ulgą.

Yildiz i Sila uciekną z Hulyą?

- Brawo, dziewczyno! To było genialne posunięcie! Hulya wyzdrowieje i opowie nam wszystko. I wtedy wydarzy się cud, Hulya poruszy powiekami. Jej oczy otworzą się powoli, a Sila natychmiast usiądzie przy niej i chwyci jej dłoń.

- Zabierz mnie stąd, proszę… - wyszepcze kobieta z trudem.

- Dobrze, Hulyo, ale jak to zrobimy? Dokąd pójdziemy, żeby było bezpiecznie? — zapyta Sila, próbując zachować spokój.

- Sila, Hulya ma całkowitą rację - doda Yildiz. - Twoja matka i Bahar są zdesperowane. Nie możemy ryzykować.

- Hulyo, boisz się, że będą chciały cię skrzywdzić? — zapyta Sila, gładząc jej dłoń.

Hulya powtórzy tylko słabym głosem: - Zabierz mnie stąd…

Choć chciałaby opowiedzieć im o wszystkim, o nagraniu Bahar i Leventa, o tym, jak została zepchnięta z balkonu i odurzana lekami będzie zbyt słaba, by wydusić więcej słów. Sila odwróci się do Yildiz, zrozpaczona i bezradna.

- Co zrobimy? Musimy ją chronić.

Pokojówka przez chwilę będzie milczeć, aż wreszcie powie z przekonaniem: - Macie dom letniskowy, prawda?

Gdy Hulya potwierdzi mrugnięciem, Yildiz doda. - Więc to proste. Zabierzemy cię tam. Tam, gdzie ich ręka cię nie dosięgnie.

Godzinę później wszystko będzie gotowe do ucieczki. W domu zapanuje cisza, a Yildiz zajrzy do pokoju, gdzie Sila czuwać będzie przy łóżku Hulyi. Zdecydują się na ucieczkę!