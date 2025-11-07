Miłość i nadzieja, odcinek 324: Śmierć Bahar? Wymierzy do siebie z pistoletu i padnie strzał! - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 324 - sobota, 8.11.2025, o godz. 17.15 w TVP2

W 324 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" przerażona Cavidan nie wytrzyma, gdy zobaczy Bahar z pistoletem! Tym bardziej, że chwilę wcześniej jej córka da jasno do zrozumienia, że jeśli Kuzey ją zostawi, to ona się zabije!

Oczywiście, Cavidan nie domyśli się, że to kolejny podstęp Bahar, która powie tak celowo, aby uwierzyła jej w to nie jej matka, a Sila, która akurat będzie wychodzić na schadzkę z Kuzeyem, co jej siostra od razu wyczuje. Jednak zrobi to tak profesjonalnie, że nawet Cavidan jej w to uwierzy! Szczególnie, że nawet przez myśl jej nie przejdzie, że w takiej sprawie mogła kłamać! I stąd w 324 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" od razu rzuci się na córkę, aby ją przed tym powstrzymać!

- Dziecko, co cię napadło?! Odłóż to! - zacznie krzyczeć Cavidan, próbując wyrwać jej pistolet z rąk.

- O czym mówisz?! - zdziwi się Bahar, nieświadoma, że matka także dała się nabrać na jej gierkę.

- Przestań, zrobisz sobie krzywdę! - powtórzy jej matka.

Podczas szarpaniny Cavidan i Bahar padnie strzał w 324 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Tyle tylko, że wtedy w 324 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" padnie strzał! I Cavidan od razu pomyśli, że któraś z nich została ranna! Ale na ich szczęście, tak się nie stanie, bo pistolet, który spróbuje wyrwać córce z rąk będzie tak naprawdę zapalniczką!

- Jestem ranna?! A ty?! Co się stało?! Kto jest ranny?! - zacznie dopytywać jeszcze bardziej przerażona Cavidan.

- Nie gadaj bzdur! To zapalniczka! Spójrz, chciałam przypalić włóczkę w swetrze! - wytłumaczy się Bahar.

Ale w tym momencie w 324 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Cavidan wcale nie odetchnie z ulgą. A wręcz przeciwnie, gdyż tak wkurzy się na córkę, że aż uderzy ją w twarz, czym z kolei ją mocno zaskoczy!

- Przez ciebie dostanę zawału! Bóg cię za to ukarze! Bałam się, że coś ci się stało! - wyrzuci jej wściekła matka.

- Co to było?! - spyta jej zszokowana córka.

Cavidan początkowo wkurzy się na córkę w 324 odcinku serialu "Miłość i nadzieja", ale szybko jej przejdzie!

Jednak w 324 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" jej matka nie zostawi tego bez wyjaśnienia i da jej jasno do zrozumienia, że tak się zirytowała, bo naprawdę się o nią bała. Do tego stopnia, że gdyby coś jej się stało, to i ona nie byłaby w stanie dłużej żyć!

- Gdyby coś ci się stało, nie mogłabym żyć. Też bym umarła. Umarłabym, bo nie mogłabym żyć... - wyjaśni jej Cavidan, po czym mocno przytuli córkę.

Oczywiście, w 324 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bahar odwzajemni przytulenie, a następnie sama także zdecyduje się wszystko wyjaśnić swojej matce, która aż nie będzie mogła uwierzyć, że była ona w stanie posunąć się do czegoś takiego. Ale wówczas już nie skarci córki! A wręcz przeciwnie, gdyż nie dość, że będzie z niej dumna, to jeszcze ją pochwali!