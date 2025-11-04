Miłość i nadzieja, odcinek 322: Levent ucieknie, a Cavidan będzie groziła Sili, żeby nie wydała Bahar - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 322 - czwartek, 6.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Kuzey w 322 odcinku "Miłość i nadzieja" uratuje porwaną Silę przed Leventem, ale podczas ich starcia w lesie nagle wkroczy Cavidan! Wyrachowana matka Bahar wybierze idealny moment. Akurat Levent będzie miał ujawnić narzeczonej i prawnikowi, co zrobiła Bahar. Bo stanie się jasne, że szantaż i wymuszony ślub z Silą nie to nie wszystkie jej podłe występki.

Cavidan uderzy Leventa, żeby w 322 odcinku "Miłość i nadzieja" nie powiedział prawdy o Bahar

Pełna determinacji Cavidan w 322 odcinku "Miłość i nadzieja" nie dopuści do tego, żeby Levent ujawnił prawdę o Bahar, zdemaskował ją przed Kuzeyem i Silą. Najpierw uderzy go w głowę gałęzią, a kiedy ten padnie na ziemię, zapewni córkę i zięcia, że w ten sposób chciała ich obronić! Leventowi uda się uciec podczas bójki z Kuzeyem. A kiedy Sila zostanie z matką sam na sam, z ust Cavidan padną kolejne kłamstwa i groźby.

To dlatego Cavidan będzie grozić Sili w 322 odcinku "Miłość i nadzieja"

Chwilę po tym, jak w 322 odcinku "Miłość i nadzieja" Sila pokaże Cavidan nagranie z telefonu Leventa, na którym siostra całuje jej narzeczonego! Na krótko przed tym aż lekarz z psychiatryka oświadczył się Sili, bo padł ofiarą szantażu Bahar.

- To kłamstwo! Levent ją całował! Bahar jest niewinna! To szaleniec. Ona nie ma z nim nic wspólnego. Broń Boże nie pokazuj tego Kuzeyowi! Bahar jest niewinna! - zapewni córkę Cavidan. - Co miał na myśli, mówiąc, że pocałunek to nic w porównaniu z tym, co jeszcze zrobiła?! Co zrobiła? - Sila nie uwierzy matce. - Nie pozwalaj, by ten morderca mącił ci w głowie! Nie powinnaś wątpić w siostrę przez kogoś takiego! Bahar jest inna! - Jak było z upadkiem Hulyi? Masz z tym coś wspólnego? - Słucham? Oskarżasz mnie? Byś się wstydziła! Żeby oskarżać matkę o coś takiego! Po co wrogowie, gdy ma się taką córkę! - ton Cavidan nagle zrobi się groźny. - Odpowiedz! - krzyknie Sila. - Posłuchaj, zniszczę cię, gdy pokażesz mu to nagranie! Zrozumiano? - Cavidan zacznie grozić córce, a Sila spojrzy na nią z przerażeniem. - Dobrze, nie patrz tak...Z nerwów trochę się uniosłam! Tak mi się wymknęło, kompletnie bez sensu... Ale nikomu nie mów i nie pokazuj filmu Kuzeyowi... Bo porzuci Bahar, a ona nie potrafi bez niego żyć... Odbierze sobie życie... Nie rób tego... - zmanipuluje ją matka.

Levent ucieknie przed Kuzeyem w 322 odcinku "Miłość i nadzieja"

Po tych słowach Cavidan w 322 odcinku "Miłość i nadzieja" przybiegnie Kuzey, zmęczony po pościgu za Leventem ledwo powie, co się stało. Okaże się, że porywacz Sili jest już daleko.