Miłość i nadzieja, odcinek 322: Kuzey uratuje porwaną Silę! Wyciągnie z Leventa, co zrobiła Bahar - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 322 - czwartek, 6.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Porwana Sila w 322 odcinku "Miłość i nadzieja" odetchnie z ulgą, kiedy Kuzey przybędzie jej na ratunek. To, co wydarzy się w lesie, podczas konfrontacji ukochanego z podłym narzeczonym przybliży bohaterów do poznania całej prawdy o okrutnych postępkach Bahar. O tym, jak zmusiła Leventa do ślubu z Silą, jak chciała się pozbyć Hulyi, bo zobaczyła nagranie, którym żona Kuzeya szantażowała lekarza.

Kuzey dopadnie i pobije Leventa w 322 odcinku "Miłość i nadzieja"

Wściekły Kuzey nie będzie miał litości dla Leventa. Rzuci się na niego z pięściami, pobije, nie zważając na wrzaski Sili. Na próżno Levent będzie błagał, by zostawił go w spokoju. W 322 odcinku "Miłość i nadzieja" prawnik nie daruje mu porwania Sili.

- Zostawię cię, ale najpierw powiesz mi wszystko. Jaką rolę odegrała Bahar? Mów, a potem sam zawiozę cię na policję, zanim zrobisz sobie coś głupiego! Mów, jaka jest w tym rola Bahar! Gadaj, zanim stracę cierpliwość! - Nie jestem winny… Wszystko wydarzyło się przez Bahar. Szantażowała mnie. Musiałem milczeć, bo naprawdę kocham Silę... - Przestań powtarzać, że ją kochasz! Powiedz, co zrobiła Bahar! Jaką miała w tym rolę?! - Po tym, jak odnalazłeś Silę, Bahar wpadła w obsesję. Bała się, że ją zostawisz, że wybierzesz jej siostrę. Wtedy wszystko się posypało… Zaczęła mnie zastraszać. Kazała mi poślubić Silę, żebym ją od ciebie odciągnął. Groziła, że jeśli odmówię, doniesie na mnie do dyrekcji szpitala, zniszczy moją reputację, odbierze mi prawo do wykonywania zawodu - w ten sposób Levent w 322 odcinku "Miłość i nadzieja" obciąży Bahar.

Sila nie uwierzy w to, co usłyszy od Leventa o Bahar w 322 odcinku "Miłość i nadzieja"

Wstrząśnięta Sila w 322 odcinku "Miłość i nadzieja" nie będzie mogła uwierzyć, że Bahar była zdolna do takich podłości. Z rozpaczą w głosie zacznie krzyczeć, że Levent kłamie, że Bahar nigdy by czegoś takiego nie zrobiła, że ona wcale taka nie jest.

- Twoja siostra zrobiła rzeczy, o których nawet nie masz pojęcia. Przy tym, co uczyniła, wszystko inne to dziecinne igraszki... - zacznie Levent. - Przestań mówić półsłówkami! Powiedz wprost, co zrobiła Bahar - Kuzey dociśnie porywacza Sili jeszcze bardziej. - Dobrze, powiem ci... Twoja siostra, ta, którą uważasz za anioła… to ona…

Cavidan nie pozwoli, żeby Levent wyjawił prawdę o Bahar w 322 odcinku "Miłość i nadzieja"

Ale Levent w 322 odcinku "Miłość i nadzieja" nie dokończy, bo zza drzewa wyłoni się Cavidan, która uderzy Leventa grubą gałęzią i porywacz Sili padnie na ziemię, nieprzytomny, więc nie zdoła powiedzieć ani słowa więcej. Dopiero kiedy Levent się ocknie, Kuzey zażąda, żeby wreszcie ujawnił całą prawdę o Bahar.

- Co zrobiła Bahar? Mówię ci po raz ostatni: gadaj, albo cię zabiję!

Levent ucieknie przed Kuzeyem w 322 odcinku "Miłość i nadzieja"

Nagle w 322 odcinku "Miłość i nadzieja" Levent kopnie Kuzeya w brzuch i rzuci się do ucieczki. Na twarzy prawnika pojawi się grymas bólu, ale zdoła pobiec za Leventem w głąb lasu. Obaj zniką między drzewami. Tymczasem Sila zostanie z Cavidan, która posunie się do kolejnego kłamstwa, by bronić Bahar przed "oszczerstwami". Zapewni Silę, że jej siostra nie mogłaby nikogo szantażować.

Groźby Cavidan wobec Sili w 322 odcinku "Miłość i nadzieja"

I wtedy Sila w 322 odcinku "Miłość i nadzieja" pokaże Cavidan nagranie, które zdobyła z telefonu Leventa. Jako dowód na to, że Bahar pocałowała lekarza w jego gabinecie. Matka najpierw będzie ją błagała o milczenie, a potem zacznie Sili grozić.

- To oszustwo! To on ją zaczepił, to on ją pocałował… Ten człowiek jest szaleńcem. Bahar niczego nie zrobiła. Nie pokażesz tego Kuzeyowi, prawda? Nie rób tego. Bahar jest niewinna. - Co on miał na myśli? Powiedział, że pocałunek i szantaż to nic w porównaniu z innymi rzeczami, które zrobiła. Mamo, co zrobiła Bahar? Powiedz mi! - Córko, nie pozwól, żeby ten morderca namieszał ci w głowie. Nie wierz w to z powodu jednego obcego mężczyzny. Naprawdę sądzisz, że Bahar byłaby zdolna do takich rzeczy? - nagle ton Cavidan stanie się ostrzejszy. - Jeśli pokażesz to Kuzeyowi, zniszczę cię. Rozumiesz? Zgnębię cię. Nie dam ci prawa do tej zemsty! - zagrozi Sili.

Na koniec 322 odcinka "Miłość i nadzieja" Kuzey wróci do Sili, ale bez Leventa. Nie zdoła złapać porywacza. Nikt nie będzie wiedział, gdzie teraz jest Levent. Szantażowana przez matkę Sila nie powie ukochanemu, co usłyszała od Cavidan.