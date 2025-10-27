Miłość i nadzieja, odcinek 320: Tak skończy Levent? Kuzey dowie się, że zabił żonę i chciał zastrzelić Acelyę - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2025-10-27 15:38

W 320 odcinku tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" koniec Leventa będzie już przesądzony! Nie dość, że Kuzey pozna całą prawdę o przeszłości narzeczonego Sili, który okaże się mordercą, bo zabił własną żonę, to jeszcze na własne oczy zobaczy, jak teraz Levent spróbuje zastrzelić Acelyę. Tylko szybka reakcja Kuzeya uratuje Acelyę przed śmiercią. Podczas konfrontacji z zabójcą, Kuzey w 320 odcinku "Miłość i nadzieja" ujawni, wszystko, co o nim wie i uprzedzi, że teraz Sila dowie się, jakim zakłamanych, podłym jest człowiekiem. Ale Levent nie podda się tak łatwo. Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA z tych scen.

"Miłość i nadzieja" odcinek 320 - wtorek, 4.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 320 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey powstrzyma Leventa przed zastrzeleniem Acelyi, którą lekarz podstępem wywiezie do lasu! Dzięki temu, że ukryje się w jego samochodzie, pozna szokujące fakty z przeszłości Leventa, który dopuścił się zabójstwa własnej żony i który wykorzystał Acelyę, kiedy była jego pacjentką. Stała się ofiarą nieobliczalnego, psychopatycznego zabójcy. Jakimś cudem taki zwyrodnialec pozostał długo bezkarny i robił karierę psychiatry w klinice psychiatrycznej. 

Fatalny finał bójki Kuzeya z Leventem w 320 odcinku "Miłość i nadzieja"

Podczas bójki z Leventem w 320 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey przekona się, na jak twardego przeciwka trafił. Jedną rękę chwyci prawnika, a drugą przystawi mi pistolet do głowy, gotów w każdej chwili pociągnąć za spust. 

- Co tu robisz?! - warknie Levent.

-  Poszedłem za tobą.

- Jak to poszedłeś? Gdzie jest twój samochód?

- Spokojnie, mistrzu. Przyjechałem twoim - pochwali się Kuzey, a Levent przypomni sobie, jak dostał się do jego auta. 

- Ty… Zaplanowałeś to?

- Brawo. Nie jesteś aż tak głupi, jak myślałem. Chciałem zobaczyć na własne oczy wszystkie obrzydliwe rzeczy, które robisz. Doszedłeś do końca drogi, panie Levencie. Zapomnij o Sili - ostrzeże go Kuzey.

- Kocham ją! Nigdy o niej nie zapomnę!

- Powiem jej wszystko. Że Acelya jest twoją dziewczyną, że zabiłeś swoją żonę, że próbowałeś zabić Acelyę. Opowiem jej wszystkie twoje kłamstwa. Od czego mam zacząć? Może od kradzieży pieniędzy?

- Nie możesz tego zrobić!

- Zrobię to. Nie zawaham się - doda Kuzey i w tym momencie wyrwie Leventowi broń.

Kuzey w 320 odcinku "Miłość i nadzieja" wymierzy w Leventa lufę pistoletu

Po chwili to on w 320 odcinku "Miłość i nadzieja" będzie mierzył do Leventa z jego pistoletu. Trzymając zabójcę na celowniku, Kuzey będzie chciał wyciągnąć od niego, jaki udział w jego intrydze z Acelyą miała Bahar, jakie jeszcze podłości na sumieniu ma siostra Sili.

- Dotarłeś do końca drogi. Teraz opowiesz mi wszystko, co zaplanowałeś z Bahar. Dalej! Co Acelya miała jej powiedzieć?

-  Nie mam nic wspólnego z Bahar - wyprze się Levent. 

- Nie masz? Słyszałem wszystko w samochodzie. Co ukrywacie?

Levent pokona Kuzeya i porwie Silę w 320 odcinku "Miłość i nadzieja"

Niestety w 320 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey nie wyciągnie z Leventa prawdy o zbrodniach Bahar i jej szantażu, bo lekarz niespodziewanym kopnięciem wytrąci mu pistolet z dłoni. Chwyci leżące na ziemi drzewo i uderzy Kuzeya, który od razu straci przytomność. Bezwzględny Levent zrealizuje ciąg dalszy swojego planu. Pojedzie do domu Kuzeya i porwie Silę

