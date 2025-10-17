Miłość i nadzieja, odcinek 320: Sila porwana przez Leventa! Najpierw podły narzeczony pobije Kuzeya w lesie - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 320 - wtorek, 4.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Początek listopada w tureckim serialu "Miłość i nadzieja" upłynie pod znakiem wstrząsających wydarzeń! Życie Sili i Kuzeya będzie w rękach Leventa. Kiedy wyjdzie wreszcie na jaw, jak okrutnym i nieobliczalnym człowiekiem jest lekarz z psychiatryka, para głównych bohaterów wpadnie w jego pułapkę. Jak dojdzie do porwania Sili, które poprzedzi bójka Kuzeya i Leventa w lesie i strzelanina?

Tak w "Miłość i nadzieja" Sila dowie się, co knują razem Levent i Bahar

Podejrzenia Sili co do złych zamiarów Bahar i Leventa wobec Acelyi potwierdą się! Najpierw odkryje ona, że młodsza siostra chciała zabić byłą kochankę jej narzeczonego, a potem pozna prawdę o umowie między Leventem a Bahar, o spisku, który uknuli, żeby Sila została żoną lekarza! Do samego końca Levent nie odpuści. Będzie chciał jak najszybciej wziąć ślub z Silą i wyjechać z nią do Amsterdamu. Ale jego plany pokrzyżuje Acelya. Zresztą nie tylko.

Levent będzie chciał zastrzelić Acelyę w 319 odcinku "Miłość i nadzieja"

Koszmar rozegra się już w 319 odcinku "Miłość i nadzieja", kiedy Levent zabierze Acelyę na przejażdżkę samochodem. Pojedzie z nią za miasto i środku lasu sięgnie po pistolet. Dlaczego? Żeby pozbyć się kobiety, która może go zdemaskować, ujawnić, jak podłym jest człowiekiem, jak ją bił, znęcał się nad nią i razem z Bahar knuł przeciwko Sili i Kuzeyowi. Levent nie będzie jednak wiedział, że Kuzey ukryje się w jego aucie. Podsłuchując rozmowę dawnych kochanków, dowie się o wszystkim, co narzeczony Sili ma na sumieniu.

To właśnie Kuzey w 319 odcinku "Miłość i nadzieja" powstrzyma Leventa, który będzie chciał zabić Acelyę w lesie! Podczas szarpaniny między mężczyznami padnie strzał, ale na szczęście Kuzey nie zostanie ranny.

Kuzey pobity przez Leventa w lesie w 320 odcinku "Miłość i nadzieja"

Niestety to Levent w 320 odcinku "Miłość i nadzieja" zada mu decydujący cios. Pobije Kuzeya, który padnie na ziemię i straci przytomność. Z kieszeni wypadnie mu telefon i nie usłyszy jak dzwoni do niego Sila. Na tym nie koniec, bo Levent postanowi zrealizować swój plan wobec Sili... Jedyny wyjściem będzie porwanie narzeczonej!

Levent porwie Silę w 320 odcinku "Miłość i nadzieja"! Kuzey jej nie uratuje?

Podstępem Levent w 320 odcinku "Miłość i nadzieja" wyciągnie Silę z domu Kuzeya, zabierze jej telefon, żeby nie odebrała połączenia od ukochanego, wsadzi do samochodu i wywiezie z miasta. Po drodze porwana Sila rzuci się na Leventa, a kiedy ten zatrzyma samochód, ucieknie od swojego oprawcy. Niezbyt daleko... W pogoń za porwaną Silą i Leventem ruszy Kuzey.