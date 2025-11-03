Miłość i nadzieja, odcinek 319: Radosne Bahar i Cavidan pozbędą się Sili! Wygadają się przed Naciye i Yildiz - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 319 - poniedziałek, 3.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 319 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bahar z radością będzie pakować walizkę Sili, która lada moment będzie miała wziąć przyśpieszony ślub z Leventem, a następnie zamieszkać z mężem w Amsterdamie. Tym bardziej, że plan jej i matki w końcu się powiedzie i w reszcie pozbędą się jej one nie tylko z domu, ale i życia Kuzeya.

W 319 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bahar i Cavidan będą tak radosne z tego powodu, że aż przestaną się racjonalnie zachowywać, czym od razu wzbudzą uwagę Naciye i Yildiz. Tym bardziej, że dla obu staną się wyjątkowo miłe, co wcześniej im się nie zdarzało. A w szczególności w kierunku gosposi, która przecież nie była po ich stronie!

- Yildiz, czemu się fatygujesz? Same mogłyśmy to zrobić - powie Bahar, na co zszokowana gosposia aż zrobi wielkie oczy, a ona kontynuuje triumfalnie - Pakujemy walizkę Sili!

- Mamo Naciye masz piękną fryzurę. Nigdy nie miałam okazji ci tego powiedzieć - zwróci się po chwili milczenia i do niej, czym także ją zaskoczy.

Szczęśliwa Cavidan nie pohamuje się przed Naciye i Yildiz w 319 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Do tego stopnia, że w 319 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Naciye zacznie już podejrzewać chorobę Bahar, ale Cavidan szybko wyprowadzi je z błędu. Jednak po jej słowach obie kobiety dopiero się zszokują!

- Oby to nie był jakiś stan chorobowy - powie na ucho do Yildiz.

- Mówiłaś coś mamo Naciye? - zapyta Bahar.

- Wyglądasz dziś bardzo radośnie - zdziwi się Naciye.

- Jakże tu się nie cieszyć. Pozbywamy się Sili - wtrąci szczęśliwa Cavidan.

I w tym momencie w 319 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" dopiero nastanie grobowa cisza, a Naciye i Yildiz przerażą się już nie na żarty. Tym bardziej, że obie będą świadome, że Cavidan i Bahar byłby do tego zdolne. Ale na szczęście dla nich matka Sili tylko się przejęzyczy, bo z tego szczęścia aż odejmie jej rozum, przez co na chwilę przestanie myśleć racjonalnie!

- To znaczy nie będzie już samotna. Jutro ślub. Kto ma świętować jak nie my? - poprawi się Cavidan.

Matka Sili szybko otrzeźwieje w 319 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Ale po chwili w 319 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" już się ocknie i znów zacznie chłodno traktować Silę i to nawet mimo tego, iż za chwilę jej tam nie będzie! A gdy Yildiz stanie w jej obronie, to wszystko już całkiem wróci do normy, gdyż nasłucha się od Cavidan. Tak samo jak Naciye, która zrobi to tuż po niej! A Sila znów się nasłucha!

Tym bardziej, gdy w 319 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Naciye pożegna ją w wyjątkowy sposób i wręczy jej jeszcze niezwykły prezent, którego pozazdroszczą jej matka z siostrą! Podobnie jak słów, które skieruje w jej kierunku, bo one będą mogły zniweczyć ich triumf. Ale oczywiście, na to nie pozwolą!