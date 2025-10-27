Miłość i nadzieja, odcinek 319: Kuzey okradnie Leventa i w ten sposób pozna jego sekret. Spryt prawnika zaskoczy Silę 

"Miłość i nadzieja" odcinek 319 – poniedziałek, 3.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Levent odwoła imprezę kawalerską, tłumacząc, że jego wujek mieszkający w Sile poważnie się rozchorował i musi natychmiast pojechać, by się nim zająć. Kuzey, starając się nie zdradzić podejrzeń, zaproponuje, że Sila mogłaby mu towarzyszyć.

- W takim razie impreza nie ma znaczenia — powie spokojnie Kuzey.

- Ale może Sila powinna z tobą pojechać? Dwoje zawsze łatwiej sobie poradzi niż jeden. - Sila uniesie wzrok, zaskoczona propozycją, lecz po chwili lekko przytaknie głową.

- Nie, nie trzeba — odpowie Levent z pośpiechem. — Poradzę sobie. Sila powinna zostać tutaj i dopilnować przygotowań do ślubu.

- Jutro przyjadę i razem staniemy przed urzędnikiem. Dobrze, muszę już iść.

Lekarz podniesie się, poprawi mankiety koszuli i zatrzyma przy Sili. Przez krótką chwilę zawiesi na niej spojrzenie, jakby chciał coś powiedzieć, po czym nachyli się, by ją pocałować. Dziewczyna cofnie się gwałtownie.

- Lepiej nie - powie z wymuszonym uśmiechem. — Chyba coś mnie bierze. Nie chcę cię zarazić.

Kuzey uda dobrego przyjaciela. Przytuli rywala, by go okraść!

- W takim razie ja się z tobą pożegnam, szwagrze - powie, podchodząc bliżej. - Chodź, uściskajmy się jak prawdziwi przyjaciele.

Zanim Levent zdąży zareagować, Kuzey obejmie go mocno i przytrzyma dłużej, niż wypada.

- Jeśli będziesz miał jakikolwiek problem, pamiętaj - mój telefon jest zawsze do twojej dyspozycji - doda z lekkim, niepokojąco serdecznym uśmiechem.

Levent odwzajemni uścisk, nieświadomy, że w tej samej chwili Kuzey zręcznie wyciągnie mu z kieszeni telefon i schowa go do swojej marynarki.

- Pozwól, że cię odprowadzę — powie Sila, próbując zachować spokój.

Tajny plan Kuzeya. Tak podejdzie Leventa

Sila uszy za narzeczonym w stronę drzwi, podczas gdy Kuzey zostanie w salonie, z cieniem triumfu na twarzy i w dłoni zaciskając zdobyty telefon.

Samochód Leventa powoli zniknie za bramą, a kurz unoszący się spod kół jeszcze przez chwilę będzie tańczył w powietrzu. Sila spojrzy za nim z niepokojem, trzymając splecione dłonie przed sobą.

- I co teraz? - zapyta, odwracając się do Kuzeya. — On pojechał prosto do Acelyi.

Kuzey uśmiechnie się lekko, pewny, że zdobycie telefonu Leventa da mu przewagę i pozwoli w końcu odkryć, co tak naprawdę planuje lekarz i w jakim stopniu wplątana jest w to Acelya. To początek nowego etapu śledztwa, które może całkowicie wywrócić dotychczasowy plan Leventa.