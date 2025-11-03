Miłość i nadzieja, odcinek 319-324. Sila porwana, rozwód Kuzeya i Bahar i podwójne oświadczyny. Streszczenia odcinków od 3.11 do 8.11.2025 - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 319 - poniedziałek, 3.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Zeynep nie chce utrzymywać stosunków z Bulentem. Levent udaje się na randkę z Acelyą. Cavidan cynicznie walczy o prawa Bahar. Kuzey śledzi Leventa i krzyżuje jego plany.

"Miłość i nadzieja" odcinek 320 - wtorek, 4.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Feraye wyrzuca Bulenta z domu, Melis protestuje. Zeynep nie wpuszcza go do domu. Levent bije Kuzeya i porywa Silę. Konflikt między Feraye a Melis narasta.

"Miłość i nadzieja" odcinek 321 - środa, 5.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W czasie kłótni z Naciye Bahar spada ze schodów. Ege namawia Feraye, by dała szansę Bulentowi. Levent porywa Silę. Melis rozpacza widząc ojca u Zeynep. Kuzey odnajduje Leventa i Silę.

"Miłość i nadzieja" odcinek 322 - czwratek, 6.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Levent obciąża Bahar, lecz o jednym nie wspomina. Bahar spada ze schodów. Yildiz i Naciye chcą to wykorzystać. Melis robi wyrzuty matce i ojcu! Cavida próbuje uciszyć Leventa i każe Sili wierzyć siostrze.

"Miłość i nadzieja" odcinek 323 - piątek, 7.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Ege godzi się z Melis. Kuzey ogłasza, że chce rozwodu. Bahar stara się go udobruchać. Cihan odpędza rzekomego napastnika Zeynep. Sila mówi, że nie kocha Kuzeya, a on nalega na spotkanie na wzgórzu.

"Miłość i nadzieja" odcinek 324 - sobota, 8.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Melis jest zła, bo Tahir flirtuje z Feraye. Bulent także czuje złość z powodu, że Cihan mieszka z Zeynep. Bahar staje się podejrzanie miła dla wszystkich. Cihan proponuje Zeynep małżeństwo. Kuzey prosi Silę o rękę.