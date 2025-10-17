Miłość i nadzieja, odcinek 312: Kuzey odejdzie od Bahar! Przed całą rodziną ujawni, jak kłamała o Sili - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 312 - piątek, 24.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Kuzey pozbędzie się Bahar w 312 odcinku "Miłość i nadzieja"? Wreszcie nadejdzie chwila, w której wszyscy dowiedzą się jaką wredną, zakłamaną i wyrachowaną kobietą jest siostra Sili. Dla Kuzeya stanie się jasne, że ożenił się z oszustką, która cały czas manipuluje, a Sila poświęca dla niej ich miłość.

Najpierw Kuzey obejrzy nagranie, które będzie dowodem na to, że to Bahar chciała zabić Acelyę, dosypując do potrawy orzechy, na które była ukochana Leventa jest uczulona! A zarazem potem ujawni ten filmik obciążający Bahar przed całą rodziną. I będzie chciał wydać żonę policji!

Tak w 312 odcinku "Miłość i nadzieja" rodzina Kuzeya zareaguje na nagranie, które pogrąży Bahar

Jaka będzie reakcja bliskich Kuzeya w 312 odcinku "Miłość i nadzieja" na postępek Bahar? Sila nawet się nie odezwie, bo już wcześniej obejrzy to nagranie. Naciye zachowa spokój, choć wcześniej powie synowi, że żona już nie raz go okłamała. Za to Cavidan od razu wywoła awanturę, broniąc córki przed "fałszywymi" oskarżeniami.

- To fotomontaż! Oszczerstwo! Moja córka by tego nie zrobiła! Nigdy w życiu! To na pewno Yildiz! Ona przyłożyła do tego rękę! - krzyk Cavidan nie zrobi na Kuzeyu żadnego wrażenia. - Dosyć! Wszystko jest jasne. Bahar poszła do kuchni i dodała orzeszki do jedzenia. Próbowała zabić Acelyę, a ty śmiesz oskarżać kogoś innego? - przywoła teściową do porządku. - Kto ci dał to nagranie? Yildiz czy moja siostra? - Nikt mi go nie dał. Sam je znalazłem. Yildiz i Sila milczały, chcąc cię chronić. Ale jeśli szukasz winnego, to spójrz w lustro! - zarzuci żonie Kuzey.

Zakłamana Bahar w 312 odcinku "Miłość i nadzieja" zapewni Kuzeya, że nigdy go nie oszukała

W tym momencie w 312 odcinku "Miłość i nadzieja" Bahar zacznie się bronić, że chciała powiedzieć wszystko, ale kiedy Acelya złożyła skargę na Silę, a jej siostra się przyznała do dosypania orzechów do potrawy, zrezygnowała z przyznania się do winy. Cavidan potwierdzi słowa córki, tym samym dając do zrozumienia, że ona też wiedziała o postępku Bahar.

Wściekły Kuzey w 312 odcinku "Miłość i nadzieja" zarzuci Bahar, że to nie pierwsze jej kłamstwo, że posunęła się o wiele dalej, by się z nią ożenił. Zadrwi z żony, która zapewni, że nigdy go nie oszukała...

- Nigdy? Wiedziałaś, że twoja siostra jest w klinice, a mimo to ukryłaś to przede mną. Spójrz mi w oczy i powiedz: dlaczego milczałaś, chociaż wiedziałaś, że jest niewinna? - To to kłamstwo… - Kłamiesz nawet wtedy, gdy mówisz, że to kłamstwo. Jaką jesteś osobą? - zapyta żonę lodowatym tonem. - Kuzey, Bahar nie jest niczemu winna. Tak, wiedziała, że byłam w klinice. Ale to ja ją poprosiłam, żeby ci nie mówiła - Sila znów będzie bronić Bahar. — Dlaczego? Bo się bała, prawda? Bała się, że jeśli się dowiem, nie ożenię się z nią. Sila, ile razy jeszcze zamierzasz poświęcić się dla swojej siostry? Wystarczy już tego!

Kuzey zakończy małżeństwo z Bahar w 312 odcinku "Miłość i nadzieja"

Nie zważając na szloch Bahar w 312 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey zdejmie z palca obrączkę i położy ją na stoliku. Uprzedzi żonę, że odchodzi, że to koniec. Cały pokój wypełni płacz porzuconej, zdemaskowanej Bahar. Ale na tym nie koniec, bo Kuzey zabierze żonę na posterunek policji.