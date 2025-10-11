Miłość i nadzieja, odcinek 312: Kuzey obejrzy nagranie, które pogrąży Bahar! Wyda żonę policji? - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 312 - piątek, 24.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Nie wszystkie intrygi i kłamstwa Bahar wyjdą na jaw w 312 odcinku "Miłość i nadzieja", ale dla Kuzeya stanie się jasne, że jego żona może posunąć się nawet do zbrodni. Początkowo prawnik nie będzie w stanie pojąć, dlaczego Sila znów poświęci się dla siostry, weźmie na siebie winę za to, co się stanie z Acelyą.

To dlatego Bahar w "Miłość i nadzieja" będzie chciała zabić Acelyę, byłą ukochaną Leventa

A zacznie się od tego, że nowa bohaterka w tureckiego serialu "Miłość i nadzieja", była ukochana Leventa, która przekonała się na własnej skórze, jak okrutnym mężczyzną jest narzeczony Sili, zacznie mu grozić ujawnieniem całej prawdy o jego bezwzględnej osobowości. Właśnie wtedy Levent postanowi zabić Acelyę i do realizacji planu zbrodni wykorzysta Bahar. To ona dosypie orzechów do ciasta, które wywołają u Acelyi silną reakcję alergiczną. Dawna dziewczyna Leventa cudem przeżyje.

Kuzey w 312 odcinku "Miłość i nadzieja" zobaczy nagranie z przeciwko Bahar

Dowodem winy Bahar będzie nagranie z kuchni w domu Kuzeya, które prawnik obejrzy w 312 odcinku "Miłość i nadzieja". W tym momencie stanie się dla niego jasne, czemu Sila się ukrywa w pomieszczeniu - schowku przy garażu, dlaczego dopuści do siebie tylko Bahar, która będzie błagała ją o ratunek. Acelya upewni się, że Levent chce ją zabić i ma wspólniczkę. Ale początkowo pomyśl, że morderca i damski bokser działa w zmowie z Silą.

Sila będzie kryła Bahar przed Kuzeyem w 312 odcinku "Miłość i nadzieja"

Kiedy w 312 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey zastanie Bahar w kryjówce Sili i przypadkiem zauważy ukrytego laptopa, zrozumie, że właśnie w komputerze jest dowód winy jego żony. Zakłamana Bahar zmanipuluje Silę na tyle skutecznie, że to ona przyzna się do podrzucenia orzechów do ciasta dla Acelyi.

Czy Kuzey wyda Bahar policji w 312 odcinku "Miłość i nadzieja"?

Po odkryciu prawdy o Bahar w 312 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey będzie chciał ją wydać policji. Póki co tylko we śnie Bahar zobaczy, jak do domu przychodzą po nią policjanci, a Sila i Kuzey oddają ją w ich ręce. Kolejny raz Bahar odegra przed siostrą, mężem i całą rodziną takie przedstawienie, by Kuzey się nad nią zlitował. Żadne z nich nie przewidzi jednak tego, co zrobi Sila, żeby chronić ukochaną siostrę.