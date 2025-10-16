Miłość i nadzieja, odcinek 311: Kuzey dowie się o zbrodniach Bahar, ale Sila weźmie winę na siebie. Okłamie ukochanego - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 311 - czwartek, 23.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Kiedy w 311 odcinku "Miłość i nadzieja" Sila zobaczy w laptopie nagranie, na którym Bahar dosypuje orzechów do dania z piekarnika, które wywołało u Acelyi silny atak alergii. Dawna partnerka Leventa będzie blisko śmierci, a dla Sili stanie się jasne, że siostra jest zdolna nawet do zbrodni. Zamiast jednak wydać Bahar przed całą rodziną, przed Kuzeyem i oddać ją w ręce policji, dobroduszna Sila postanowi ją chronić.

Sila poświęci się dla Bahar w 311 odcinku "Miłość i nadzieja"

To, co będzie się działo w 311 odcinku "Miłość i nadzieja" w pomieszczeniu przy garażu, kiedy Kuzey przerwie tajną rozmowę Sili i Bahar o nagraniu, da jednak prawnikowi sporo do myślenia. Ani żona, ani tym bardziej ukochana nie powiedzą Kuzeyowi prawdy o powodzie ich spotkania. On jednak zacznie podejrzewać, że Sila wzięła na siebie winę za próbę zabójstwa Acelyi, żeby chronić Bahar. Kolejny raz poświęci się dla wyrachowanej siostry!

Sila w 311 odcinku "Miłość i nadzieja" ukryje przed Kuzeyem nagranie przeciwko Bahar

W decydującym momencie, kiedy w 311 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey zażąda od Sili ujawnienia, dlaczego przyznała się do otrucia Acelyi, dlaczego dosypała orzechów do potrawy, Bahar zemdleje, by skupić na sobie całą uwagę. Oczywiście znów będzie symulowała omdlenie. Wystraszona Sila każe Kuzeyowi zabrać jej siostrę do domu, a w tym czasie poleci Yildiz, żeby ukryła laptop i nikomu go nie pokazywała.

- Schowaj go dobrze. Proszę, nie mów nikomu. Nie pozwól, żeby Kuzey dowiedział się, że to Bahar. Dalej, szybko!

A kiedy Bahar odzyska przytomność, Sila zapewni siostrę, że nic jej nie grozi.

- Nie bój się. Kuzey niczego się nie dowie. Zadbałam o to...

M jak miłość. Tak będzie wyglądał wieczór panieński Kamy! To Marcin zostanie striptizerem

Yildiz będzie kryła Silę przed Kuzeyem w 311 odcinku "Miłość i nadzieja"

Nagranie obciążające Bahar w 311 odcinku "Miłość i nadzieja" obejrzy także Yildiz, która weźmie laptopa do swojego pokoju. Gosposia nie zdoła pojąć tego, dlaczego Sila znów poświęca się dla siostry.

- Dobry Boże, Sila… Jak mam to ukryć? Dlaczego chcesz, żebym to ukryła? Dlaczego bierzesz winę na siebie, chroniąc Bahar?

Niespodziewanie Kuzey stanie w drzwiach pokoju Yildiz i zażąda wyjaśnień, gdzie jest laptop, który Sila ukrywała w składziku. Ona jednak wszystkiemu zaprzeczy.

- Przysięgam… Sila niczego by przed tobą nie ukryła. Gdyby coś było, powiedziałaby ci...

Kuzey w 311 odcinku "Miłość i nadzieja" uprzedzi Silę, że pozna prawdę o Bahar

W tym momencie w 311 odcinku "Miłość i nadzieja" wejdzie też Sila, która okłamie Kuzeya w sprawie laptopa i tego, co się stało z Acelyą.

- Wiem, co robicie. Prawda i tak wyjdzie na jaw. To wszystko, co mam wam do powiedzenia - uprzedzi ukochaną i gosposię.

Coraz bardziej spanikowana Sila zażąda od Yildiz pełnej dyskrecji. Nie pozwoli na to, żeby Bahar została oskarżona o próbę zabójstwa i trafiła do więzienia.

- Kuzey nie może się dowiedzieć, że zrobiła to Bahar. Jestem jej starszą siostrą. Jej ochrona to mój obowiązek. Musisz to zrozumieć - zapewni Sila,

Niedługo potem Kuzey w 311 odcinku "Miłość i nadzieja" usłyszy od swojej matki Naciye, że tuż przed ślubem Bahar go oszukała, że wiedział o tym, że Sila jest w klinice psychiatrycznej i straciła pamięć. Ukryła to przed nim, żeby Kuzey się z nią ożenił. Prawnik zrozumie, że jego żona jest zdolna do najgorszych postępków.

- Jeśli to prawda, to Bahar odpowie za wszystkie swoje czyny. Jestem pewien, że ma związek także z tym, co przytrafiło się Acelyi. Yildiz wie więcej, niż mówi — chroni Silę, bo boi się prawdy. Ale prawda i tak wyjdzie na jaw. Nie nazywam się Kuzey, jeśli tego nie ujawnię - przysięgnie.

W finale 311 odcinka "Miłość i nadzieja" Kuzey wróci do składziku i znajdzie tam laptopa, który ukryje Yildiz. Obejrzy nagranie, które pogrąży Bahar.