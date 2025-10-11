Miłość i nadzieja, odcinek 306: Ofiara Leventa w domu Kuzeya! Będzie chciał zabić Acelyę, by go nie wydała przed Silą - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2025-10-11 14:32

W 306 odcinku tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" Acelya, dawna ukochana Leventa, ofiara lekarza, który tylko jej ujawnił swoje przerażające oblicze, pojawi się w domu Kuzeya! Nie bez powodu. Po tym jak Acelya wpadnie pod koła samochodu Kuzeya, prawnik zabierze ją do siebie. Na widok Acelyi twarz Leventa zmieni się nie do poznania. A kiedy w 306 odcinku "Miłość i nadzieja" zostaną sami, narzeczony Sili posunie się do gróźb, że zabije Acelyę jeśli ośmieli się powiedzieć, co jej zrobił. Tak wyjdzie na jaw mroczna przeszłość Leventa, który jest potworem w ludzkiej skórze. Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.

"Miłość i nadzieja" odcinek 306 - piątek,, 17.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Tuż po tym jak w 306 odcinku "Miłość i nadzieja" Acelya przekroczy próg domu Kuzeya, nie wiedząc, że spotka tam Leventa, powrócą do niej bolesne wspomnienia sprzed kilku miesięcy.

Kim jest Acelya z "Miłość i nadzieja"? Co jej zrobił Levent?

Z ogromną siłą wróci do Acelyi to, co przeżyła, kiedy Levent wyżywał się na niej psychicznie i fizycznie, faszerował kobietę lekami, żeby mieć ją pod kontrolą. Spoglądając w lustro w łazience kobieta przypomni sobie, jak była ofiarą przemocy Leventa. Jak lekarz chciał ją zabić, jak wbijał jej w skórę paznokcie, by sprawić jej ból, popychał, rzucał o ścianę, zadawał potężne ciosy. 

Acelya uratowana przez Kuzeya w 305 odcinku "Miłość i nadzieja"

Zanim Kuzey w 306 odcinku "Miłość i nadzieja" przedstawi rodzinie Acelyę wspomni o wypadku, o dziewczynie, która wyszła mu pod maskę samochodu, upadła na jezdnię, bo okazało się, że cierpi na ciężką alergię. Zaczęła się dusić, brakowało jej tchu. Na szczęście Kuzey znalazł w jej torebce adrenalinę, podał jej zastrzyk i tak ocalił Acelyi życie. 

Tak Levent zareaguje na widok Acelyi w 306 odcinku "Miłość i nadzieja"

A kiedy Acelya wkroczy do salonu, usiądzie do stołu z Kuzeyem, Silą, Bahar i resztą domowników Levent aż zblednie. Jakby zobaczył przed sobą ducha z przeszłości.Acelya uda, że go nie zna, zachowa emocje na wodzy, ale do momentu aż zostaną sami. Bo po wyjściu z rezydencji Kuzeya w Leventa wstąpi potwór, jakiego Acelya znała, kiedy byli razem.

- Przyszłam powiedzieć wszystkim, jakim jesteś człowiekiem! - uprzedzi Leventa i da mu do zrozumienia, że już się go nie boi.

- Zostaw mnie! Nie masz już przed sobą tej samej dziewczyny! Ta naiwna dziewczyna, którą kontrolowałeś lekami, przestała istnieć. Rozumiesz? Nie pozwolę, żebyś dalej mnie wykorzystał!

- Zamknij się! Ktoś jeszcze usłyszy.

- Niech usłyszą! Dokładnie po to tu przyszłam. Twoja narzeczona musi wiedzieć, z kim ma do czynienia. Nie pozwolę, żeby skrzywdził ją ten sam człowiek, który skrzywdził mnie.

- Zamknij się, bo inaczej… - Levent będzie zdolny do wszystkiego, żeby Acelya go nie wydała. 

- Bo inaczej co? Zabijesz mnie? Słuchaj, Levencie albo do jutra oddasz mi moje pięć milionów, albo powiem wszystko Kuzeyowi i twojej narzeczonej. I uwierz mi — nie będzie odwrotu - zacznie mu grozić była ukochana. 

