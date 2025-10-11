Miłość i nadzieja, odcinek 306: Ofiara Leventa w domu Kuzeya! Będzie chciał zabić Acelyę, by go nie wydała przed Silą - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 306 - piątek,, 17.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Tuż po tym jak w 306 odcinku "Miłość i nadzieja" Acelya przekroczy próg domu Kuzeya, nie wiedząc, że spotka tam Leventa, powrócą do niej bolesne wspomnienia sprzed kilku miesięcy.

Kim jest Acelya z "Miłość i nadzieja"? Co jej zrobił Levent?

Z ogromną siłą wróci do Acelyi to, co przeżyła, kiedy Levent wyżywał się na niej psychicznie i fizycznie, faszerował kobietę lekami, żeby mieć ją pod kontrolą. Spoglądając w lustro w łazience kobieta przypomni sobie, jak była ofiarą przemocy Leventa. Jak lekarz chciał ją zabić, jak wbijał jej w skórę paznokcie, by sprawić jej ból, popychał, rzucał o ścianę, zadawał potężne ciosy.

Acelya uratowana przez Kuzeya w 305 odcinku "Miłość i nadzieja"

Zanim Kuzey w 306 odcinku "Miłość i nadzieja" przedstawi rodzinie Acelyę wspomni o wypadku, o dziewczynie, która wyszła mu pod maskę samochodu, upadła na jezdnię, bo okazało się, że cierpi na ciężką alergię. Zaczęła się dusić, brakowało jej tchu. Na szczęście Kuzey znalazł w jej torebce adrenalinę, podał jej zastrzyk i tak ocalił Acelyi życie.

Tak Levent zareaguje na widok Acelyi w 306 odcinku "Miłość i nadzieja"

A kiedy Acelya wkroczy do salonu, usiądzie do stołu z Kuzeyem, Silą, Bahar i resztą domowników Levent aż zblednie. Jakby zobaczył przed sobą ducha z przeszłości.Acelya uda, że go nie zna, zachowa emocje na wodzy, ale do momentu aż zostaną sami. Bo po wyjściu z rezydencji Kuzeya w Leventa wstąpi potwór, jakiego Acelya znała, kiedy byli razem.

