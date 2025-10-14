Miłość i nadzieja, odcinek 305: Siła wyciągnie od Bahar i Leventa ich sekret. Wreszcie to powiedzą! - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 305 - czwartek, 16.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Kiedy w rezydencji nie przejdzie duży niepokój po ostatnich wydarzeniach z Hulyą, Sila zacznie łączyć fakty. Zauważy, że Bahar reaguje nerwowo na każde wspomnienie o wypadku, a Levent unika jej wzroku. W końcu Sila zbierze się na odwagę i skonfrontuje siostrę. Będzie miała dość plotek i podsycania informacji przez domowników, że Bahar ma coś na sumieniu. Postanowi sama zadać najważniejsze pytania.

Sila zażąda wyjawienia sekretu Bahar i Leventa

Sila na poważnie porozmawia z siostrą.

- Bahar, co cię łączy z Leventem? - zapyta wprost Sila.

- Jak to łączy? - zdziwi się tak postawionym pytaniem dziewczyna.

- Mów prawdę. To ma coś wspólnego z upadkiem Hulyi z balkonu? - nie odpuści czujna Sila.

- Co ty mówisz? O co mnie oskarżasz, jak możesz? - Bahar jak zwykle zacznie grać na zwłokę. Spróbuje się wykręcić, ale jej głos zacznie drżeć. Sila nie odpuści, a napięcie w rozmowie będzie rosło. Wtedy w ogrodzie pojawi się Levent, który przerwie konfrontację, udając spokój.

Levent wyjawi Sili pseudo sekret

Chcąc ratować sytuację i odwrócić uwagę Sili od prawdy, prawnik wymyśli przekonującą wersję wydarzeń.

- Wiesz, co ukrywamy? — zapyta z pozornym spokojem. — Bahar widziała cię w klinice jeszcze przed Kuzeyem.

- Co dalej? — Sila zmruży oczy, czując, że coś jest nie tak.

- Gdy była mowa o ślubie, ktoś zadzwonił z kliniki, że ty tam jesteś. Bahar nie powiedziała Kuzeyowi, właściwie nikomu... To jest nasz sekret.

Levent powie to tonem, który ma uspokoić Silę, ale jego oczy zdradzą napięcie. Bahar odetchnie z ulgą, przekonana, że lekarz uratował ich przed demaskacją. Sila jednak nie do końca uwierzy w te tłumaczenia. Jej przeczucie będzie coraz silniejsze, zrozumie, że Bahar i Levent naprawdę coś knują, a prawda o wypadku Hulyi może być znacznie bardziej mroczna, niż ktokolwiek przypuszcza.