Miłość i nadzieja, odcinek 303: Levent i Bahar zniszczą telefon Hulyi! Prawda o wypadku siostry Kuzeya nigdy nie wyjdzie na jaw? - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 303 - wtorek, 14.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 303 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Leventowi uda się zabrać telefon Hulyi, w którym wciąż będzie nagranie pogrążające i jego i Bahar. I choć lekarz podstępem je wcześniej usunął, to jednak nie będzie ono jedyne, gdyż siostra Kuzeya będzie mieć więcej kopii, które wciąż będą w nim dostępne. I stąd jego żona i partner Sili będą wciąż zagrożeni!

Ale tylko do czasu aż w 303 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" narzeczonemu Sili niepostrzeżenie uda się go wyjąć z torebki swojej ukochanej. Oczywiście, Levent czym prędzej pochwali się tym Bahar, która już będzie świętować ich zwycięstwo.

- Wziąłeś - ucieszy się Bahar.

- Gdy Sila poszła oddać krew - wyjaśni Lvent.

Levent i Bahar pozbędą się pogrążającego ich nagrania z telefonu Hulyi w 303 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Jednak jej radość w 303 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" nie potrwa długo, gdyż po chwili nadejdzie ją chwila refleksji. I nic dziwnego, gdyż niebezpieczeństwo wciąż będzie istniało, gdyż przecież wciąż będzie mogła wydać ich Hulya. Tyle tylko, że wówczas będą już i tak w lepszej sytuacji, gdyż będzie to wyłącznie słowo przeciwko słowu, przez co siostra Kuzeya będzie mogła nie dowieść swoich racji. Tym bardziej, że ich będzie dwójka, a ona nie będzie mieć żadnych dowodów!

Szczególnie, że w 303 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bahar na dobre się ich pozbędzie i nawet nikt się o tym nie dowie, gdyż po wszystkim telefon wróci do torebki Sili!

- Co jeśli Hulya wszystko opowie? - zaniepokoi się Bahar.

- Zaprzeczymy. Niczego nie udowodni. Zniszcz go, potem odłożę do torebki - zarządzi doktor.

Sprawczyni wypadku Hulyi uniknie odpowiedzialności w 303 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

I tak w 303 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" faktycznie się stanie, bo temat telefonu Hulyi oczywiście wyjdzie na jaw za sprawą Yildiz, która już będzie coś podejrzewać. I choć na to samo wpadnie i Kuzey, to jednak nie zdoła się już nic z niego dowiedzieć, gdyż sięgnie po niego już po tym, jak Bahar z Leventem go zniszczą i z powrotem odłożą!

- Może powinniśmy sprawdzić jej telefon? - zasugeruje Yildiz.

- Obejrzałem go z Egem. Zniszczony, nie do użycia. Kiedy siostra wydobrzeje, wtedy się dowiemy - uzna Kuzey.

Tyle tylko, że jak w 303 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" zauważy Belkis wcale nie będzie gwarancji, że Hulya przeżyje! A nawet jeśli, to, że będzie pamiętać o nagraniu i sposobie, w jaki doszło do wypadku! I przez to jego sprawcy będą mogli czuć się bezpiecznie...

- Wybaczcie, ale co jeśli nie wydobrzeje? Sprawcy ujdzie to na sucho? - zmartwi się Belkis.