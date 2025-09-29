Miłość i nadzieja, odcinek 295: Wypadek Sili w ogrodzie Kuzeya. Odrzuci pomoc ukochanego - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 295 - sobota, 4.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Wypadek Sili, który w 295 odcinku "Miłość i nadzieja" rozegra się na oczach Kuzeya, będzie nieszczęśliwym zrządzeniem losu. Ale kolejny raz prawnik udowodni, że nie może zapomnieć o łączącej ich miłości, że nawet zaręczyny Sili i Leventa nie zmienią jego uczuć. Termin ślubu nie zostanie jeszcze wyznaczony, a Sila zostanie w domu Kuzeya do czasu aż oficjalnie zostanie żoną lekarza. Nie może przecież zamieszkać z narzeczonym bez ślubu. To pozwoli Kuzeyowi być blisko ukochanej. Nie zważając na to, że jest mężem Bahar.

Kuzey ruszy rannej Sili z pomocą w 295 odcinku "Miłość i nadzieja"

Jak dojdzie do tego, że w 295 odcinku "Miłość i nadzieja" Sila zrani się w rękę i zacznie krwawić, wzbudzającym tym samym przerażenie Kuzeya? Wystarczy chwila nieuwagi. Skaleczy się ostrzem sekatora do przycinania krzewów róż. Na krzyk Sili od razu odpowie Kuzey, który w tym czasie będzie krążył po ogrodzie.

- Co się stało? - wystraszony Kuzey podbiegnie do Sili i weźmie ją za rękę. - Nic takiego... - Jak to? Krwawisz! - Puść! Nie chcę twojej pomocy! - Może będą potrzebne szwy. Trzeba to sprawdzić! - Powiedziałam, że nie chcę! - Nie drażnij mnie, krwawisz! - Zostaw mnie w spokoju! Zrozum to! - Sila zacznie wrzeszczeć na Kuzeya, aż w jej oczach pojawią się łzy. - Dlaczego płaczesz? - Nie dotykaj! Trzymaj się ode mnie z daleka! Niczego od ciebie nie chcę, rozumiesz?! Daj mi spokój! - rzuci gniewnym tonem Sila do ukochanego.

Kuzey nie wyrzuci zaręczonej Sili ze swojego serca w 295 odcinku "Miłość i nadzieja"

Odtrącony Kuzey w 295 odcinku "Miłość i nadzieja" wciąż nie będzie jednak w stanie wyrzucić zaręczonej Sili z serca. - Nie potrafię przestać o tobie myśleć. Nawet gdybym chciał... - powie do siebie.

Świadkiem kłótni zakochanych stanie się Hulya, która postawi sobie za cel zdemaskowanie spisku Bahar i Leventa przeciwko Sili. - Bracie, już niedługo. Znowu będziecie razem... - zapowie siostra Kuzeya, ale tak cicho, że on jej nie usłyszy.

Sila przyłapana w sypialni Kuzeya w 295 odcinku "Miłość i nadzieja"

Na tym nie koniec, bo w 295 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey przyłapie Silę w swojej sypialni, jak będzie wąchała flakon z jego perfumami. Kiedy zapyta ją co robi i czy brakuje jej tego zapachu, zaręczona Sila wymyśli miało wiarygodne kłamstwo, że chciała kupić Leventowi perfumy, które będą pachniały podobnie.