Miłość i nadzieja, odcinek 294: Hulya po zaręczynach Sili i Leventa pozna sekret Bahar! Tak zmusi go do ślubu - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 294 - czwartek, 2.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Kłamczucha Bahar w 294 odcinku "Miłość i nadzieja" posunie się do każdej podłości, żeby zaręczyny Sili i Leventa skończyły się błyskawicznym ślubem tej pary. Tylko lekarz z kliniki psychiatrycznej może odciągnąć Silę od Kuzeya. A żeby tak się stało, Bahar wciąż będzie szantażować Leventa kompromitującym go nagraniem z ich zbliżenia. Czy właśnie w ten sposób zmusi Leventa do szybkiego ślubu z Silą? Po swojej stronie będzie miała wyrachowaną matkę Cavidan, ale pozostała część rodziny Kuzeya zorientuje się, że Sila wcale nie jest zakochana w Levencie.

Bahar rzuci oskarżenie przeciwko Hulyi w 294 odcinku "Miłość i nadzieja"

Przyjęcie zaręczynowe Sili i Leventa w 294 odcinku "Miłość i nadzieja" jeszcze się nie skończy, kiedy Bahar będzie usiłowała oskarżyć Hulyę o rzucanie uroku. Uzna siostrę Kuzeya za najgroźniejszego wroga. Hulya zna przecież prawdę o tym, co spotkało niewinną Silę, jak Cavidan wrobiła córkę w kradzież i zdradę, żeby Bahar poślubiła Kuzeya!

Tak Hulya w 294 odcinku "Miłość i nadzieja" odkryje, że Bahar knuje z Leventem

Jak to się stanie, że w 274 odcinku "Miłość i nadzieja" Hulya pozna kolejny mroczny sekret Bahar, które szantażem zmusiła Leventa do oświadczenia się Sili? Podsłucha ich rozmowę w kuchni, kiedy wymkną się razem z salonu, a Bahar zacznie naciskać coraz bardziej, by lekarz postarał się o szybki ślub. Siostra Kuzeya dojdzie do wniosku, że aby zdemaskować wredną Bahar musi znaleźć dowód przeciwko niej, nagranie, którego tak się boi Levent!

Po zaręczynach Sili i Levenat w 274 odcinku "Miłość" Bahar wpadnie na absurdalny pomysł, że ona i Kuzey kupią suknię ślubną. Dla prawnika nie do zniesienia będzie sama myśl, że Sila już wkrótce zostanie żoną Leventa. Na nic się zdadzą jego desperackie prośby, by powstrzymać Silę przed ślubem. Dla niej małżeństwo z lekarzem będzie jedyną drogą do ucieczki przed miłością do Kuzeya. Za nic w świecie nie będzie chciała odbierać męża siostrze.

