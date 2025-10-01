Miłość i nadzieja, odcinek 293: Hulya dowie się o spisku Bahar i Leventa! Powie o nim Kuzeyowi? - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 293 - czwartek, 2.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 293 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bahar zacznie się powoli palić grunt pod nogami! I choć swoimi intrygami i szantażowaniem Leventa niewygodnym nagraniem zdoła doprowadzić do jego zaręczyn z Silą, to jednak nie przewidzi tego, że Kuzey zacznie węszyć. Tym bardziej, gdy nakryje ją w klinice, o czym ona mu nie powie.

Ale w 293 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bozeby ją z tym skonfrontuje, a ona znowu go okłamie. Jednak nie będzie mogła tego tak zostawić, gdyż zda sobie sprawę, że Kuzey nie odpuści i lekarzowi i jego również zacznie wypytywać. Dlatego dyskretnie weźmie go na stronę i postanowi uzgodnić z nim wspólną wersję zdarzeń!

Hulya podsłucha rozmowę Bahar i Leventa w 293 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Jednak ich wyjście w 293 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" nie ujdzie uwadze siostry Kuzeya, która postanowi pójść ich śladem. Szczególnie, iż chwilę wcześniej dowie się od Yildiz, która będzie świadkiem jego rozmowy z żoną, że Bahar znów wszystkich okłamała, przez co Hulya nie będzie mieć wątpliwości, że córka Cavidan znów coś knuje i postanowi to sprawdzić!

- O czym wciąż gadają? - zacznie się zastanawiać Hulya, po czym będzie przysłuchiwać się ich rozmowie.

A tą 293 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bahar zacznie oczywiście od Kueza. Siostra Sili opowie Leventowi, jak okłamała swojego męża i zacznie oczekiwać od niego tego samego, na co lekarz się zgodzi. Ale żona Bozbeya na tym się nie zatrzyma!

- Kuzey widział mnie w klinice - zacznie Bahar.

- Co powiedziałaś? - zainteresuje się Levent.

- Że zadzwoniłeś w sprawie biżuterii. Musimy mówić o tym samym - uzna siostra Sili.

- Dobrze, chodźmy zanim zaczną coś podejrzewać - zgodzi się lekarz.

Siostra Kuzeya utwierdzi się w swoich podejrzeniach co do jego zakłamanej żony w 293 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Aczkolwiek w tym momencie w 293 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bahar jeszcze go zatrzyma, gdyż będzie chciała mieć pewność, że Levent zrobi wszystko tak, jak będzie go o to prosiła. A gdy w tej sprawie lekarz jej się postawi, to siostra Sili pokaże mu swoje prawdziwe oblicze, czym zszokuje siostrę Kuzeya.

- Czekaj, mam pytanie. Zrobisz, to o co prosiłam? - zatrzyma go Bahar.

- Bahar, daj mi święty spokój - powie Levent.

- Zrobisz, co każe albo wiesz co będzie - zagrozi mu siostra Sili.

- To wszystko twoja gra. Ale jeśli Kuzey się dowie, to... - spróbuje odpowiedzieć jej lekarz, ale żona Bozbeya dokończy za niego, gdyż sama wszystko będzie wiedzieć - Rzuci mnie i pobiegnie do Sili. To będzie nasza tajemnica. Nie powiesz słowa. Nigdy!

I oczywiście, w 293 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Hulya tego tak nie zostawi, gdyż tylko zyska pewność, że Bahar coś knuje i za wszelką cenę spróbuje dowiedzieć się, co! I jak tylko sama zainteresowana stanie jej ku temu na drodze, to czym prędzej postanowi powiedzieć o wszystkim Kuzeyowi! Ale czy zdoła to zrobić? Przekonamy się już niebawem!

