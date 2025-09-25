Miłość i nadzieja, odcinek 291: Kuzey po zaręczynach Sili i Leventa obieca, że weźmie rozwód z Bahar - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2025-09-25 21:25

W 291 odcinku tureckie serialu "Miłość i nadzieja" Sila przyjmie oświadczyny Leventa, a Kuzey będzie zdruzgotany tym, że ukochana zaręczyła się z lekarzem i chce wyjść za niego za mąż. Zdecyduje się na szczerość wobec Sili, by odwieść ją od ślubu z Leventem. Wyjawi całą prawdę o małżeństwie z Bahar, zapewniając przy tym Silę, że kocha tylko ją i dla niej rozwiedzie się z żoną. Potajemną schadzkę zakochanych w pokoju Sili w 291 odcinku "Miłość i nadzieja" przerwie jednak... Bahar! Czy znów przyłapie męża z siostrą? Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.

"Miłość i nadzieja" odcinek 291 - wtorek, 30.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Oświadczyny Leventa, które Sila przyjmie w 291 odcinku "Miłość i nadzieja" będą potężnym ciosem dla Kuzeya! Zwłaszcza, że razem z Bahar zjawi się w eleganckiej restauracji i na własne oczy zobaczy jak lekarz z kliniki psychiatrycznej wręczy Sili pierścionek zaręczynowy. 

Kuzey w 291 odcinku "Miłość i nadzieja" powstrzyma Silę przed ślubem z Leventem?

Nazajutrz w 291 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey zakradnie się do pokoju Sili i zrobi wszystko, by powstrzymać ją przed ślubem z Leventem. Nie zrezygnuje z tej miłości nawet gdy Sila każe jak najszybciej wyjść, by Bahar nie nakryła ich razem. Coraz bardziej zdesperowany Kuzey wyzna wreszcie dlaczego musiał ożenić się z Bahar, jak wielki błąd popełnił, kiedy spędził noc z siostrą Sili. 

Powiedz mi jedno... Naprawdę zamierzasz poślubić tego człowieka?

– Kuzey, proszę cię… Wyjdź...

– Wyjdę, ale tylko pod jednym warunkiem. Powiedz, że rezygnujesz z tego małżeństwa. Inaczej nigdy nie dam ci spokoju.

– Jaki ty masz problem? Przecież jesteś żonaty! Opamiętaj się!

– Tak, jestem żonaty. Ale nie wiesz dlaczego. To był błąd, pomyłka, koszmarna noc. Myślałem, że straciłem cię na zawsze… I wtedy, pijany, zagubiony, spojrzałem na Bahar i… zobaczyłem ciebie.  Tamtej nocy… doszło do czegoś.  A rano obudziłem się obok Bahar, nie ciebie. Właśnie dlatego ożeniłem się z nią. Ale w moim sercu… zawsze byłaś tylko ty...

Kuzey w 291 odcinku "Miłość i nadzieja" obieca Sili, że weźmie rozwód z Bahar 

Nagle w 291 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey czule dotknie twarzy Sili i patrząc jej głęboko w oczy zacznie błagać, żeby nie wychodziła za mąż za Leventa. Obieca przy tym, że weźmie rozwód z Bahar, że zostawi jej siostrę najszybciej jak to będzie możliwe. 

– Powiedz, że pamiętasz nas. Powiedz, że mnie kochasz. Jeśli to powiesz, natychmiast zakończę swoje małżeństwo. Ale nie wychodź za niego, błagam...

Odejdź… Po prostu odejdź - Sila nie powstrzyma łez. 

–  W całym moim życiu kochałem tylko ciebie. Nikogo innego. Przysięgam na wszystko, co mam. Zaufaj mi…

Kuzey, proszę, odejdź… – Sila kolejny raz odtrąci ukochanego, by pozostać lojalną wobec Bahar. 

– Dobrze… Pójdę. Ale będę czekał na ciebie przy naszym drzewie. Jeśli nie przyjdziesz już nigdy nie stanę na twojej drodze.

Bahar domyśli się, że Kuzey był z Silą w jej pokoju w 291 odcinku "Miłość i nadzieja"

W międzyczasie w 291 odcinku "Miłość i nadzieja" Bahar zorientuje się, że Kuzeya nie ma przy niej w łóżku i zacznie szukać męża. W ostatniej chwili prawnikowi uda się wymknąć z pokoju Sili, ale Bahar zauważy na podłodze pod łóżkiem ozdobną chusteczkę z jego marynarki. Dla Bahar stanie się jasne, że jeśli nie przyspieszy ślubu Sili i Leventa, mąż zostawi ją dla jej siostry! Postanowi jeszcze bardziej zaszantażować lekarza. 

